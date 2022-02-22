Bilim ve Teknoloji

Akıllı telefonlarda Google aramalarını kaydetmesin istiyorsanız buyrun

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Şubat 2022
0 Bir dakikadan az

Dünyanın en büyük arama motoru sitesi kesinlikle Google’dır. Bildiğiniz üzere Google’da herhangi bir şekilde arama yaptığınız zaman google otomatik olarak kaydetmektedir. Tekrar aynı kelimelerde arama yapmak istediğiniz zaman otomatik olarak karşınıza çıkmaktadır.

Peki Google aramalarınızı kaydetmeden nasıl arama yaparsınız

İlk olarak telefonunuzdan Google.com’a giriş yapınız. Adres satırına google.com yazıp enter yapınız.

Daha sonra sayfanın en altında “Ayarlar” butonunu göreceksiniz. Örnek olarak ekran görüntüsü ekledik.

Ayarlar sekmesine bastığınızda ufak bir pencere açılacaktır. Örnek olarak ekran görüntüsü eklemeyi ihmal etmiyoruz.

Yukarıdaki gibi “Arama Ayarları” butonuna bastığınızda arama hakkında bütün ayarları göreceksiniz.

Aramaları kaydetme seçeneğini seçtiğinizde artık Google’da yapmış olduğunuz aramalar kaydedilmeyecektir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Şubat 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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