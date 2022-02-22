Akıllı telefonlarda Google aramalarını kaydetmesin istiyorsanız buyrun

Dünyanın en büyük arama motoru sitesi kesinlikle Google’dır. Bildiğiniz üzere Google’da herhangi bir şekilde arama yaptığınız zaman google otomatik olarak kaydetmektedir. Tekrar aynı kelimelerde arama yapmak istediğiniz zaman otomatik olarak karşınıza çıkmaktadır.

Peki Google aramalarınızı kaydetmeden nasıl arama yaparsınız

İlk olarak telefonunuzdan Google.com’a giriş yapınız. Adres satırına google.com yazıp enter yapınız.

Daha sonra sayfanın en altında “Ayarlar” butonunu göreceksiniz. Örnek olarak ekran görüntüsü ekledik.

Ayarlar sekmesine bastığınızda ufak bir pencere açılacaktır. Örnek olarak ekran görüntüsü eklemeyi ihmal etmiyoruz.

Yukarıdaki gibi “Arama Ayarları” butonuna bastığınızda arama hakkında bütün ayarları göreceksiniz.

Aramaları kaydetme seçeneğini seçtiğinizde artık Google’da yapmış olduğunuz aramalar kaydedilmeyecektir.