Aden Z4 batarya hakkında

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Bir ziyaretçimiz drone modelleri hakkında yaptığımız yazılardan sonra bize bir yorum göndermiştir.

Yorumu gönderen ziyaretçimiz Aden Z4 bataryaya ihtiyacı olduğunu, 100 TL’ye ikinci el bulduğunu ve alıp almama konusunda fikir vermemizi istemiştir.

Drone modellerinde bataryaların performansı çok önemlidir. İlk olarak Aden Z4 drone modeli profesyonel bir drone’dur. Bu tarz droneların bataryaları performanslı olmak zorundadır. İkinci el batarya almanızı çok önermiyoruz. Neden derseniz alacağınız ikinci el bataryanın ne kadar kullanılıp kullanılmadığını bilmiyorsunuz. İkinci el aldığınızda drone’u kullanırken bir anda bataryanın bitmesi cihazınıza zarar verebilir.

İnternete baktığımızda Aden Z4 bataryanın fiyatı 229 TL civarlarındadır. İkinci el fiyata 100 TL vereceğinize sıfır almanız çok çok mantıklı olacaktır. Sıfır alınca ayrıca taksit ile alabileceğiniz için ödemeleriniz rahat olacaktır. Sonuç olarak ikinci el bataryadan uzak durunuz.