7000 mAh’lık dev canavar: Galaxy M51 nasıl?

Ben akıllı telefonda bataryaya önem veriyorum diyorsanız Samsung Galaxy M51 modeli tam size göre diyebiliriz. 7000 mAh’lık bataryası gerçekten oldukça büyük kapasiteye sahiptir. Kısaca Galaxy M51 teknik özelliklerine bakalım;

Batarya büyük olduğu gibi 6.7 inçlik Super AMOLED ekranlı oldukça büyük bir ekran sizi karşılıyor. 393 PPI Piksel yoğunluğunda 60 Hz ekran yenileme hızına sahiptir. 7000 mAh‘lık bataryayı 25 W hızlı şarj ile yapabilirsiniz. Kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 64 MP çözünürlükte arka ana kamerası, 12 MP ikinci arka kamera, 5 MP olmak üzere üçüncü ve dördüncü arka kamerası yer almaktadır. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğündedir.

2.2 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730G chipset bulunuyor. 8 GB RAM ile oldukça performanslı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. 128 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Eğer bu hafıza yetmez derseniz 512 MB’a kadar microSD hafıza kartı takabilirsiniz.

Samsung Galaxy M51 modeli 6.799 TL fiyattan satılmaktadır. Sonuç olarak baktığımızda telefonun batarya kapasitesi gerçekten çok yüksektir. Performans olarakta oldukça başarılı. Telefonu bizzat deneme şansımız olmadı fakat PUBG Mobile düşük grafik ayarlarında oynayabileceğinizi düşünüyoruz.