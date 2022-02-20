7.000 – 10.000 TL Aralığında Fiyat/Performans Laptop Önerisi

Bilgisayarlara olan ihtiyacımız hiçbir zaman azalmıyor, aksine gün geçtikçe herkes çeşitli sebeplerden bilgisayarlarını güçlendiriyorlar ya da yenisini satın alıyorlar. Son yıllarda hepimizin haberdar olduğu gibi, ekonomik olarak bu bilgisayarlara erişimimiz çok zor oluyor ve almışken fiyatını en hak eden bilgisayarları almak istiyoruz.

Gözlemimiz sonucu görüyoruz ki, bazı bilgisayarlar dudak uçuklatacak fiyatlarda satışta olmasına rağmen harici bir ekran kartı dahi bulunmuyor. İşte bu yüzden Teknoscrool olarak bunun üzerine küçük bir araştırma yaptık ve parasını en çok hak edecek 7.000 ila 10.000 TL aralığındaki dizüstü bilgisayarları sizin için sıraladık.

Listeye geçmeden önce hatırlatmak isteriz ki, listedeki bütün bilgisayarların harici bir ekran kartı var ve neredeyse hepsi belirli bir oranda League of Legends, Valorant, CS:GO, PUBG Mobile gibi oyunları oynatabiliyor. Buna ek olarak bazı bilgisayarlarda da, listede ayrıca söz edeceğimiz gibi işletim sistemi yok ya da Linux işletim sistemine sahip. O yüzden işletim sistemi olmayan bilgisayarı satın alırken kesinlikle Windows işletim sistemi gibi bir işletim sistemini kurmanız gerekeceğini unutmayın. Aynı şekilde Linux gibi Windows’tan farklı bir işletim sistemine sahip olan bir bilgisayar satın aldığınızda, format atmadan Windows işletim sistemine geçiş yapamayacağınızı da belirtmek isteriz.

Hp 250 G8 Intel Core I3 1005G1 4 GB 128 GB SSD MX130 15.6″ Windows 10 Pro

Teknik Özellikler:

Intel Core I3 1005g1 3.4 GHz İşlemci

4 GB 2666 MHz RAM

Nvidia MX 130 Ekran Kartı

1920 x 1080 Çözünürlük

128 GB SSD Hafıza

Windows 10 Pro İşletim Sistemi

Çanta ve Mouse Var

Fiyat: 7.313,62 TL

Bu bilgisayarda her ne kadar akıcı bir şekilde oyun oynamak biraz zorlasa da, günlük işlerinizi ve öğrencilik için gereken işlemleri yapmak için gayet yeterli bir bilgisayardır. Ayrıca yanında çanta ve mouse da verilmesi cabası. Fakat 128 GB SSD olması sebebiyle hafızayı doldurmak hiç zor olmayacaktır.

Asus X515JF-BR040T Intel Core I5 1035G1U 4GB 256GB SSD MX130 Windows 10 Home 15.6″

Teknik Özellikler:

Intel Core I5 1035G1U 3.6 GHz İşlemci

4 GB 2666 MHz RAM

Nvidia MX 130 Ekran Kartı

1366 x 768 Çözünürlük

256 GB SSD Hafıza

Windows 10 Home İşletim Sistemi

Çanta ve Mouse Yok

Fiyat: 7.506,83 TL

Bu bilgisayar için aslında yukarıdaki bilgisayarın, işlemcisinin bir tık daha iyi, hafızasının arttırıldığı ve çözünürlüğün düşük olduğu hali diyebiliriz. Çözünürlüğün düşük olması kaliteyi düşürse de, oyun performansında ister istemez bir artış sağlayacaktır. Fakat çanta ve mouse olmamasını sorun edecek insanlar olacaktır.

HP 15-DW3013NT Intel Core i5 1135G7 4GB 256GB SSD MX350 Freedos 15.6″

Teknik Özellikler:

Intel Core i5 1135G7 4.2 GHz İşlemci

4 GB 2666 MHz RAM

Nvidia MX 350 Ekran Kartı

1920 x 1080 Çözünürlük

256 GB SSD Hafıza

İşletim Sistemi Yok

Çanta ve Mouse Yok

Fiyat: 8.335,28 TL

Aşağıdaki bilgisayar ve bu bilgisayar listedeki en iyi işlemciye sahip bilgisayarlar, ayrıca ekran kartı olarak da üstteki 2 bilgisayardan büyük ölçüde iyiler. Fakat eğer işletim sistemi yüklemeyi bilmiyorsanız ya da yükletecek birini tanımıyorsanız kesinlikle bu bilgisayarı almayın çünkü içinde bilgisayarı kullanabilmeniz için bir işletim sistemi mevcut değil.

Acer Aspire 5 A515-56G Intel Core I5 1135G7 8 GB 512 GB SSD Mx 450 15.6″ Linux

Teknik Özellikler:

Intel Core i5 1135G7 4.2 GHz İşlemci

8 GB 3200 MHz RAM

Nvidia MX 450 Ekran Kartı

1920 x 1080 Çözünürlük

512 GB SSD Hafıza

Linux İşletim Sistemi

Çanta ve Mouse Var

Fiyat: 9.599,00 TL

Uzatmadan direkt söylüyoruz, bütçeniz varsa düşünmeden, hemen alabileceğiniz bir bilgisayar. Gerek işlemcisi, gerek ekran kartı, gerek hafızası her şeyiyle bu listedeki tartışmasız en iyi bilgisayar. Ek olarak çanta ve mouse da veriliyor. İşletim sistemi konusuna gelirsek, Linux kurulu olarak geldiğini söylemek isteriz. Daha sonrasında memnun olmazsanız Windows da kurabilirsiniz.

Acer A315-42 AMD Ryzen 5 3500U 4GB 256GB SSD Linux Radeon 540 15.6″

Teknik Özellikler:

AMD Ryzen 5 3500U 3.70 GHz İşlemci

4 GB 2133 MHz RAM

AMD Radeon 540 Ekran Kartı

1920 x 1080 Çözünürlük

512 GB SSD Hafıza

Linux İşletim Sistemi

Çanta ve Mouse Yok

Fiyat: 6.946,31 TL

Bu bilgisayar belki de bu listedeki fiyat performans olarak en iyi üründür. Kesinlikle fiyatını sonuna kadar hak ediyor fakat bu fiyat ne kadar kalıcıdır bilemeyiz. Gerek işlemcisi olsun, gerek ekran kartı olsun, gerek hafızası olsun gerçekten hem oyun hem de iş konusunda, sizi memnun edecek bir bilgisayar. Yalnız içinde Windows yerine Linux işletim sistemi olduğunu da unutmamak gerek.

Başta da dediğimiz gibi bu listedeki bütün bilgisayarların içinde harici ekran kartı mevcut. Eğer sadece iş bilgisayarlarına bakıyorsanız, harici ekran kartlarından feragat etmiş ve daha iyi işlemciye önem vermiş olan bilgisayarlara da bakabilirsiniz.