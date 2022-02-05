3000-5500 TL aralığında ekran kartı önerisi

Son yıllarda belki de oyun sektörü, hiç görülmemiş bir oranda büyüme yaşıyor. Sektördeki bu büyüme ile birlikte firmalar geliştirdikleri oyunlara dudak uçuklatan paralar döküyor. Oyunlardaki bu gelişme, bilgisayar donanımı üreticilerini çok yakından ilgilendiriyor.

Çünkü her yeni teknoloji, daha gelişmiş bir donanım istiyor. Konu oyunlara gelince de, herkesin aklına son zamanlarda milyonlarca insanın dilinde olan ekran kartları geliyor.

Aslına bakarsanız oyun oynarken bilgisayarınız sadece ekran kartına bağımlı değildir, örneğin işlemciye de en az ekran kartı kadar bağımlıdır. Fakat her ne kadar bilgisayar bileşenleri, grafik işleme konusunda büyük bir organizma olsa da, en büyük görev ekran kartlarına düşüyor.

Bilgisayarın diğer parçaları gibi ekran kartları da aslında çok nankördür. Her yıl yenisi çıkar ve belirli bir yıl sonra ihtiyaçlarınızı karşılamamaya başlar. Biz de ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumları düşünerek sizin için 3000-5500 TL aralığında, fiyat-performans olarak size en uygun olabilecek ekran kartlarını sıraladık:

ASUS PH-GTX1050TI 4GB = 3780 TL:

Her ne kadar 2016 yılında çıkmış bir ekran kartını bu listeye almak istemesek de, en azından basit işler yapmak ya da League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive ya da Valorant gibi rekabetçi oyunları oynamak için yeterli olacaktır. Tek fanlı olsa da üreticisi ASUS olduğundan dolayı soğutma konusunda gönlümüz rahat olacaktır.

Afox Radeon RX 550 4 GB= 3028 TL

Yukarıdaki ekran kartının eskiden çıkmasıyla alakalı bahsettiklerimiz maalesef bu kart için de geçerli. Bu ekran kartının oyun performansından çok bir verim beklememek gerekir. Gündelik, ofis ve video düzenleme gibi işlerimizi görebilecek bir ekran kartı.

GAINWARD GeForce GTX 1650 4 GB= 5000 TL

Gainward markası her ne kadar markete yeni adım atmış bir isim olsa da, kendini daha önceden kanıtlamış Palit’in yan kuruluşudur. Ayrıca çift fanlı olması da soğutma konusunda büyük bir avantaj.

XFX Speedster QICK 210 6500XT= 5300 TL

Bize göre bu listedeki, satın alması en mantıklı olan bu ekran kartı, gerek performansı, gerek soğutması olsun bizden tam puanı kapıyor. Evvelinde bahsettiğimiz gibi ekonomik şartlar gerçekten zorluyor. Bu sebeple bu kartların bile yarın iki katına fırlamayacağı belli değil. Biz size “biraz bekleyin, bu kartların fiyatı ucuzlar” demek isterdik fakat bunu diyemiyoruz. Yapabileceğiniz en mantıklı şey, teknoloji marketlerinin yapacakları indirimler olabilir.