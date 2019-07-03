2250 TL altı klima fiyatları (9000 BTU)

Yaz aylarında en çok tercih edilen kesinlikle klima’dır. Bu yazımızda sizlere 2250 TL altı klima modellerini yazmak istedik. Klima fiyatları genel olarak 2000 TL’den başlamaktadır. 2000 TL altı klimalar bulunuyor fakat mobil yani taşınabilir oldukları için bu yazımıza eklemek istemedik. Biz sizlere 2250 TL altı duvar tipi klima modellerinden birkaç tanesini yazacağız.

Bu arada yazdığımız modeller 9000 BTU olduğunu hatırlatmak isteriz.

İlk model Skytech ST-9000 VT A+ 9000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Bu model 9000 BTU’dur ve 1.959 TL’den satılmaktadır. Enerji tüketimi ise A +’dır.

İkinci model Diamond Electric Miyazaki MYZ 09 RV A++ 9000 BTU Inverter

Bu klima A + enerji tüketimi yapmaktadır. Nem alma özelliği ve 55 dBA ses seviyesi bulunuyor. Fiyatı ise 2.149 TL’dir.

Üçüncü model ise Vestel Doğa Flora 9 A++ 9000 BTU

Bu klima A ++ enerji tüketimi, İnverter,İyonizer ve nem alma özelliği bulunmaktadır. Yıkanabilir filtre ve sessiz çalışma desteğide bulunmaktadır. Fiyatı 2.225 TL’dir.

Regal RAC 5009 A+ 9000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Bu modelde nem alma özelliği bulunuyor. A+ enerji tüketimi, yıkanabilir filtre ve sessiz çalışma özelliği yer almaktadır. Fiyatı ise 2249 TL civarlarındadır.

Hotpoint-Ariston Elegant SPIW409LHP 9000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Bu model A+ enerji tüketimi yer alıyor. Fiyatı ise 2249 TL’dir.