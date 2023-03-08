2023 yılı en ucuz 50 cc motor fiyatları

50 cc motorlar son zamanlarda en çok ilgi gören kategoride yer alıyor. İlginin bu kadar çok fazla olmasının en büyük sebebi ise ekstradan motor ehliyeti almanıza gerek kalmıyor. Sadece B sınıfı ehliyet ile 50 cc motor kullanabiliyorsunuz. Tabi bu avantajlar olunca fiyatlarda ona göre paralel olarak yükselmektedir. Lafı fazla uzatmandan 2023 yılı en ucuz 50 cc motor modellerine gelelim;

1.model Mondial Loyal i 50

İlk olarak Mondial Loyal i 50 modeli 22.999 TL‘den satılıyor. E-Ticaret sitelerine göre en uygun fiyatı ekledik. Kısaca özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. 4 lt yakıt deposuna sahiptir. 2.1 beygir gücü ve 3.1 Nm Tork güç üretmektedir. Ön frenler disk, arka frenler kampanadır. Maksimum 45 km’e hıza kadar çıkmaktadır.

2.model Mondial 50 Wing

Mondial 50 Wing 23.300 TL’den bu aralar kampanya ile satılmaktadır. 5 Lt yakıt kapasitesine sahip olum 2.5 beygir motor gücü vardır.Ön frenler disk ve arka frenler kampanadır. 95 kg ağırlığa sahiptir.