PUBG Mobile’da isim değiştirme kartı arıyorsanız mecburen UC ile satın almanız gerekmektedir. Bu yazımızda sizlere 180 UC ne kadar konusunda bilgi vermek istiyoruz.

İsim değiştirme kartını almak istediğinizde PUBG Mobile oyun bölümünden almak istediğinizde aşağıdaki fiyat tablosu ile karşılaşacaksınız.

Gördüğünüz gibi 180 UC’lik sadece bir satış bölümü yok. Ben sadece isim değiştirme kartı için UC alacağım fazla UC’ye ihtiyacım yok derseniz 60 UC 6.99 TL olandan 3 kez almanız yeterli olacaktır.

Toplamda 180 UC 21 TL ediyor.

Ek bilgi: Büyük E-Ticaret sitelerine baktığımızda direk olarak 180 UC satanların olduğunu görüyoruz. 27 TL fiyat civarında satmaktadırlar.