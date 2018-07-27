Windows XP ile PES oynanır mı?

Oyun tutkunu bir ziyaretçimiz PES 2018 oyunu almak istediğini ve bilgisayarının XP işletim sistemi olduğu için kaldırıp kaldırmayacağı konusunda bilgi istemiştir.

PES 2018 oyununun sistem gereksinimlerine baktığımızda işletim sistemi olarak Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 işletim sisteminin kaldırdığını görüyoruz. Maalesef Windows XP ile bu oyunu oynayamazsınız. 2001 yılında piyasaya çıkmış olan bu işletim sistemi 2016 yılından itibaren artık microsoft tarafından desteklenmemektedir. Zaten son 5 yıldır XP işletim sistemi ile yüklü olan bilgisayar üretilmemektedir. XP işletim sistemi kullanıyorsanız zaten bilgisayarınız eski ve donanımı düşük bir bilgisayar olduğu için PES 2018 tarzı oyunu oynayamazsınız. Sadece PES 2018 değil diğer son oyunların hiç birini oynayamazsınız.

Sadece oyun ile kalsa iyi diyebiliriz. Artık internet tarayıcılarını ve flash oyunları oynarken bile zorluklarla karşılaşmaktasınız.

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