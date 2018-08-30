PUBG para iadesi nasıl alınır?

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PUBG oyunu bilgisayarlardan sonra akıllı telefonlar geldiği zaman ilk günden milyonlarca kişi tarafından indirildi.

Zaten günümüzde artık bilgisayarlar üzerinden pek fazla oyun oynanmıyor. Akıllı telefonlar geliştikçe oyun grafikleride oldukça iyi olmaktadır.

Bir ziyaretçimiz PUBG oyununu oynarken ürün satın aldığını ve para kesildiği halde ürününün bir türlü kendisine gelmediği ve para iadesi konusunda ne yapılabileceği konusunda yardım istemiştir.

Bu sorunlar ile karşılaşan kişiler Google Play Store üzerinden yazmaktadır. Fakat oyun yapımcı şirketi maalesef Türkçe bilmediği için genellikle herkese aynı cevabı yapıştırıp göndermektedir. Eğer para iadesi almak istiyorsanız ingilizce bir metin ile PUBGMOBİLE_CS@tencentgames.com adresinize mail atmanız gerekmektedir. Gönderirken de Google Play Store alışverişinden yapmış olduğunuz dekont makbuzunu da gönderiniz. Bilgileri eksiksiz ve detaylı olarak verirseniz sizlere daha hızlı şekilde yardımcı olurlar.

Para iadesi konusunda yaptığınız adımları bizlere yorum yazarak gönderirseniz çok memnun oluruz.