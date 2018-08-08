PES 2019 PC Demo indirme başladı

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KONAMI’nın heyecanla beklediğimiz oyunu olan PES 2019’un çıkışına yaklaşık 3 hafta kala demo sürümü ile oyun tutkunlarının karışısına çıktı. PES 2019 PC Demo sabırsızlıkla bekleniyor.

Son yılların en iyi PES oyunu olması beklenen PES 2019’un demosu kısa sürede milyonlarca kişi tarafından indirildi. PS4 ve Xbox One oyuncuları için PSN ve Xbox Live’da yayınlanmış olan demo sürümü ilerleyen saatlerde Steam sayfasından da yayınlanacak.

PES 2019 demo oyununda karşılaşma yapmak istediğinizde Camp Nou ve Veltins Arena’da maç yapabileceksiniz. Ayrıca demo sürümü olmasına rağmen online olarakta maç yapabileceksiniz. PES 2019 bilgisayar demo sürümü için Steam sayfasını devamlı kontrol ediniz.

PES 2019 oyunu 30 Ağustos 2018 günü piyasaya çıkacaktır. Ön sipariş alımlarında fiyatı 220.26 TL olarak Steam sayfasında açıklandı. Bazı ekstra paketler ile almak istediğiniz fiyat artmaktadır. PES 2019 Davida Beckham Edition sipariş vermek istediğiniz fiyat 269,47 TL’dir. PES 2019 Legend Edition siparişi vermek istediğinizde ise fiyat 318,17 TL’dir. Henüz PES 2019 PC versiyonu için Steam link koymadı. İlerleyen saatlerde tekrar tekrar denemenizde fayda bulunmaktadır.

PES 2019 PC Demo versiyonu yayınlandıktan sonra sizlere haber vereceğiz.