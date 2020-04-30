Evinizin rahatlığında bilgisayarınızda oyun oynamak isterken, internet üzerinden bazı güvenilir olmayan sitelerle karşılaşmanız, eksik veya hatalı kurulum sonucunda oyununuzu açıp oynayamamanız mümkün olabiliyor.

Bu gibi durumlarda, alınan hatanın içeriğine göre çeşitli çözüm önerileri sunulabiliyor. Özellikle internetten indirilen GTA 5 oyununun kurulumu sırasında ISDone.dll Hatasının alındığı biliniyor. Bu hatanın giderilebilmesi ve oyunun açılıp oynanır hale gelebilmesi için belli aşamaları sırasıyla bilgisayarınızda gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Her bilgisayar kendi özelinde farklı sistem alt yapısına sahip olsa da yapılacak güncellemeler ve yüklemelerle ilgili hatanın giderilmesi söz konusu olabiliyor.

GTA 5’de Alınan ISDone.dll Hatası Nedenleri ve Çözüm Önerileri

Öncelikle ilgili hatanın nedeninden kısaca bahsedelim; ISDone.dll Hatası, orijinal içerikli olmayan GTA 5 oyununu internetten indirirken dll dosyası olmadan oyunun bilgisayara indirilmesinden kaynaklı olduğu biliniyor.

Bunun çözümü için de ilgili dll dosyasının bilgisayara indirilmesi ve oyunla birleştirildikten sonra oyunun kurulumunun yapılması yeterli oluyor. Teknik olarak yapacağınız işlemleri sırasıyla anlatacağımız gibi gerçekleştirilmesinin ardından GTA 5 oyununun kurulumunun eksikliğini tamamlayabilir, oyunu sorunsuz olarak açarak evinizde dilediğiniz gibi keyifle oynayabilirsiniz.

İster dll dosyası komut almıyor ve oyun kurulumunu birlikte çalıştırmıyor olsun, isterse, ilgili dll dosyası eksik indirilmiş olsun, bahsedeceğimiz teknik adımları sırasıyla gerçekleştirdikten sonra oyun kurulumunun hatasız yapılması ve oyunun doğru ve eksiksiz olarak açılması mümkün olabiliyor.

ISDone.dll Hatasının Giderilmesi İçin Yapılması Gerekenler

Isdone.dll.indir bağlantısını tıklayarak bilgisayarınıza dll dosyasını indirmek, ilk aşama olarak öngörülüyor. Arşiv dosyasını, ISDone.dll dosyasına “kopyala” özelliğini kullanarak kopyalayabilirsiniz. Bilgisayarınızın C klasörü içindeki System32 dizinine ulaşarak, dll dosyasını buraya kopyalayın.

Onay ekranında “tamam” kısmını tıkladığınızda değişiklik gerçekleşmiş oluyor.

Son iki komut girişi kalıyor; ilkinde yönetici CMD olarak açılan ekrana “%windir%System32\regsvr 32.exe/u isdone.dll” komutunu girip “enter” tuşuna basılması gerekiyor.

İkinci olarak; “%windir%System32\regsvr32.exe/i isdone.dll komutunun girilmesi gerekiyor.

Bu işlemlerin ardından bilgisayarınız yeniden başlatmanız gerekiyor. GTA 5 oyununun indirilmesi sırasında bozulan ya da eksik olan dll dosyasının oyunla ilişkilendirilmesi tamamlanmış olduğundan, artık oyununuzu sorunsuz bir şekilde kurabilir ve oynayabilirsiniz.