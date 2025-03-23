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Apex Legends uzaklar bulanık gözüküyor! Olası çözüm yöntemleri sıraladık
Apex Legends’ta uzak mesafedeki nesnelerin bulanık gözükmesi, genellikle grafik ayarları veya performans optimizasyonuyla ilgili bir sorundan kaynaklanır. Bu problemi çözmek için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:
1. Adaptive Resolution FPS Target’ı Kapat
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Oyunda bulanıklığın en yaygın sebebi, “Adaptive Resolution FPS Target” (Uyarlamalı Çözünürlük FPS Hedefi) ayarının açık olmasıdır. Bu ayar, FPS düşüşlerini önlemek için çözünürlüğü dinamik olarak düşürür, ancak uzak mesafelerde bulanıklığa neden olabilir
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Çözüm:
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Oyunu aç ve Ayarlar (Settings) menüsüne git.
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Video sekmesine geç.
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“Adaptive Resolution FPS Target”ı 0 olarak ayarla (kapat).
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Oyunu yeniden başlat ve kontrol et.
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2. Grafik Ayarlarını Kontrol Et
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Düşük grafik ayarları (özellikle Texture Streaming Budget veya Model Detail) uzak mesafelerde bulanıklığa yol açabilir.
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Çözüm:
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Texture Streaming Budget’ı (Doku Akış Bütçesi) artır (örneğin, Medium veya High’a getir). Bu, VRAM kullanımını artırır, o yüzden ekran kartın bunu kaldırabiliyorsa yap.
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Model Detail ve Effects Detail’ı da en az Medium’a çekmeyi dene.
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Anti-Aliasing’i TSAA olarak bırak (kapatmak yerine, çünkü tamamen kapatmak görüntüyü pürüzlü hale getirebilir).
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3. Çözünürlük ve Görüntü Modu
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Oyunun çözünürlüğü ekranının doğal çözünürlüğüne (native resolution) uymuyorsa bulanıklık olabilir.
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Çözüm:
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Display Mode’u Fullscreen yap.
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Resolution’ı monitörünün doğal çözünürlüğüne ayarla (örneğin, 1920×1080).
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Aspect Ratio’yu da doğru seçtiğinden emin ol.
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4. Ekran Kartı Ayarları
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NVIDIA veya AMD ekran kartın varsa, sürücü ayarlarından netliği artırabilirsin.
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NVIDIA için:
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NVIDIA Control Panel’i aç.
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“Manage 3D Settings” > “Program Settings” > Apex Legends’ı seç.
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“Image Sharpening” (Görüntü Keskinleştirme) özelliğini aç ve 0.5-1.0 arasında bir değer dene.
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AMD için:
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AMD Radeon Software’i aç.
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“Gaming” > Apex Legends > “Profile Options” > “Radeon Image Sharpening”’i etkinleştir.
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5. Oyun Dosyalarını Doğrula
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Bazen oyun dosyalarında bozulma olursa dokular düzgün yüklenmez.
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Çözüm:
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Origin veya Steam’den oyunu seç.
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“Repair” (Onar) veya “Verify Integrity of Game Files” (Oyun Dosyalarının Bütünlüğünü Doğrula) seçeneğini çalıştır.
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6. Performans ve Donanım
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Eğer sistemin düşük FPS alıyorsa, oyun otomatik olarak kaliteyi düşürebilir.
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Çözüm:
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Arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kapat.
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Ekran kartı sürücülerini güncelle (NVIDIA GeForce Experience veya AMD Radeon Software üzerinden).
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Sonuç
Genelde “Adaptive Resolution FPS Target”ı kapatmak ve Texture Streaming Budget’ı artırmak sorunu çözer.