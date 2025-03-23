Apex Legends uzaklar bulanık gözüküyor! Olası çözüm yöntemleri sıraladık

Oyunda bulanıklığın en yaygın sebebi, “Adaptive Resolution FPS Target” (Uyarlamalı Çözünürlük FPS Hedefi) ayarının açık olmasıdır. Bu ayar, FPS düşüşlerini önlemek için çözünürlüğü dinamik olarak düşürür, ancak uzak mesafelerde bulanıklığa neden olabilir