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Sagopa Kajmer Toz taneleri 24 saatte 2.7 milyona ulaştı

tarafından 30 Kasım 2019 Tarihinde eklendi

Video paylaşım platformu Youtube, artık sanatçıların yeni şarkılarını severleri ile buluşturduğu ilk nokta olduğunu rahatlık söyleyebiliriz.

Önceden kasetleri ve CD’leri bekleniyordu. Teknoloji ile artık kaset ve CD dönemi bitti. , yeni şarkısını hayranları ile youtube’da paylaştı. ’in resmi youtube hesabında 1.08 milyon abonesi bulunmaktadır. Abone sayısı yüksek olduğu için kısa sürede ’in yeni şarkısı trend listesinde yer aldı. Yayınladığı ilk saatlerde en çok izlenen videolar arasında yerini aldı. Aradan 24 saat geçmesine rağmen trend videolar listesinde 1.sırada yerini korumaya devam ediyor.

Ünlü rapçi’nin yeni şarkısı Toz Taneleri isimli şarkısı 24 saat içerisinde 2.7 milyon kez gibi oldukça başarılı bir izlenme oranına sahip oldu. Ayrıca şarkıya yapılan yorum sayısı 40.000 civarındadır.

Eğer Sagopa Kajmer seviyorsanız Toz Taneleri şarkısını kesinlikle dinlemelisiniz. Sözler ve müzik birleşince kulakların pası siliniyor.

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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