Ragnarok 2.sezon geliş tarihi belli oldu

Netflix platformunda yayınlanan Ragnarok dizisi ilk sezonu ile oldukça fazla ilgi görmüştü. Konu olarak ilk sezon çok fazla aksiyon yer almıyor. Durağan geçen bölümlerden sonra ilk sezon kapanış bölümü ile gelecek sezonun oldukça fazla hareketli olacağını gösterdi.

Ragnarok dizisi Thor’u anlatmaktadır. Thor karakterini canlandıran kişi David Stakston’dur. Dizi ilk olarak 31 Ocak 2020’de gösterime girdi. Norveç dizilerinden hoşlanıyorsanız kesinlikle izlemeniz gereken bir dizidir

Ragnarok dizisi yeni sezon 27 Mayıs 2021 günü Netflix platformunda olacaktır.