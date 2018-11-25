PTT PAL yaş sınırı artar mı?

Bir ziyaretçimiz mail ile bize bir soru sormuştur. Gelen soruda PTT PAL 1100 personel alım ilanını internetten gördüğünü ve yaş sınırından dolayı çok rahatsız olup neler yapabileceği konusunda destek istemiştir.

Bu soru geldikten sonra bizde bu iş ilanına göz gezdirdik. PTT PAL personel alımları 15 Aralık 2018 gününe kadar devam edeceği internette yazmaktadır. Ayrıca en az ortaokul mezunu olma şartı ile oldukça büyük talep göreceğini düşünüyoruz.

Yaş sınırını görünce bizde oldukça şaşırdık diyebiliriz. Erkeklerin yaş sınır 22 ile 32, bayanlar ise 18 ile 27 yaş aralığında başvurebileceği yazmaktadır. Emeklilik yaşının bu kadar geç olduğu bir dönemde bu kadar kısıtlı bir yaş kriteri koymak bize de çok garip geldi diyebiliriz.

Fakat bazı iş ilanları sitesinde yazan bilgiye göre PTT PAL başvuruları geçici olarak askıya alındığı yazmaktadır.

Sorumuzun cevabına gelirsek maalesef bu konuda birşey yapılamaz. İmza kampanyası tarzında birşeyler yapılabilir fakat ne kadar ses getireceğini bilmiyoruz. Sonuç olarak kurumların yapmış olduğu kriterler kolay kolay esnetildiğini görmedik. Yapılabilecekler hakkında bilgisi olan varsa bize yorum yazarak gönderebilir.