Mehmed Bir Cihan Fatihi bugün var mı?

Mehmed Bir Cihan Fatihi bugün yeni bölüm var mı diye bilgi arıyorsanız işte cevabı.

Her hafta çarşamba günleri Kanal D kanalında yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi son zamanlarda biteceğine dair birçok haber çıkıyor. Dizinin tutkunları bu haberlere inanmak istemiyor. 24 Nisan 2018 Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Kanal D resmi internet sitesine girdiğimizde malesef yeni bölümün bu akşam olmadığını görüyoruz.

Bu akşam aynı saatte Mehmed Bir Cihan Fatihi Kolaj bölümü yer alacaktır. Bugün yeni bölüm neden olmadığına dair ise herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Galiba dizinin biteceği yönünde çıkan haberler doğru mu diye akıldan geçiriliyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı malesef hayır.

Sosyal medyada gezen haberlere göre 1 Mayıs 2018 günü final yapacağı konuşuluyor. Dizinin takipçileri kesinlikle bitmesini istemiyor. Beklemekten başka çare yok gibi durmaktadır.

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