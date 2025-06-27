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Kesin çözüm: Turşu kokan kavanozlar nasıl temizlenir?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Haziran 2025
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Turşu kokan kavanozlar nasıl temizlenir diye internette araştırma yaptık ve denediğimiz bir yöntem de başarı sağladık. Turşu kavanozların kokusunu herkes bilir. Ne yaparsanız yapın o koku maalesef çıkmıyor. Sirkeli sularda bekletme de pek faydası olmuyor.

Geçenlerde bir video izledik. Turşu kokularını gidermek için temizlenmiş kavanoz içine 20 saniye çakmak ile gezdiriyor ve koku ortadan yok oluyor. Denedik ve bizde kurtulduk.  Denemek isteyen olursa kesinlikle yapın. Sirkeli sular , karbonatlı su karışımları kullanmanıza gerek kalmıyor.

Kimyasal Değişim veya Bozunma: Bazı koku molekülleri, özellikle organik bileşikler, yüksek sıcaklıklarda kimyasal olarak bozunabilir veya başka bileşiklere dönüşebilir. Bu durumda, koku değişebilir, zayıflayabilir veya tamamen kaybolabilir. Örneğin, aşırı ısı bazı uçucu yağların yapısını bozarak kokusunu değiştirebilir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Haziran 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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