High Potential yabancı eleştirmen yorumları

High Potential” dizisi, Kaitlin Olson’ın başrolünde yer aldığı, komedi ve polisiye türlerini harmanlayan bir yapım olarak yabancı sitelerde genel olarak olumlu yorumlar almış durumda. İşte çeşitli yabancı platformlardan ve eleştirmenlerden derlenen yorumların özeti:

Eleştirmen Yorumları

Rotten Tomatoes (Metascore: 73/100, 86% olumlu eleştiri):

Eleştirmenler, dizinin başrol oyuncusu Kaitlin Olson’ın performansını övüyor. Olson’ın, Morgan Gillory karakterine hem komedi hem de dram açısından derinlik kattığı belirtiliyor. Özellikle, onun kaotik ama zeki karakteriyle dizinin klasik polisiye formülüne taze bir soluk getirdiği söyleniyor.

Christopher Stevens (Daily Mail UK): “Klasik bir Amerikan sitcom havasına sahip, hızlı tempolu ve stüdyo ortamında çekilmiş gibi görünüyor.” (4/5)

Lindsay Press (Culturess): “Olson, zekasını kullanarak diğerlerinin göremediği detayları fark eden Morgan karakterine hem kalp hem de komedi katıyor.”

Caroline Framke (Boston Globe): “Olson, komedi ve dram arasındaki dengeyi ustalıkla sağlıyor. Dizi, onun performansıyla potansiyelinin yarısını bile gerçekleştirememiş olurdu.”

Lucy Mangan (Guardian): “Olson için izleyin; yazarların her bölümde ne kadar absürt ve esoterik bilgiyle hikâyeyi işleyebileceğini görmek eğlenceli.” (4/5)

Eleştirmenler, dizinin tanıdık bir “haftanın vakası” formatına sahip olduğunu ancak Olson’ın enerjisi ve mizahi dokunuşlarla öne çıktığını vurguluyor.

Metacritic (Kullanıcı Puanı: 6.4/10):

Kullanıcı yorumları genellikle olumlu, ancak bazıları dizinin klişe polisiye formüllerine fazla bağlı kaldığını düşünüyor.

Nadira Goffe (Slate): “Dizi, bağımlılık yapıcı bir izleme deneyimi sunuyor. Gerçekçi olmaması ve hafif havası, onu keyifli kılıyor.”

Rob Owen (Pittsburgh Tribune-Review): “Kâğıt üzerinde sıradan görünen bir dizi, Olson’ın sempatik performansıyla çok daha iyi bir hale geliyor.”

Kullanıcılar, dizinin eğlenceli olduğunu ve özellikle Olson’ın komedi geçmişinin diziye renk kattığını belirtiyor, ancak bazıları uzun vadede yenilikçi olup olamayacağından şüpheli.

Diğer Platformlar:

TV Guide (Matt Roush): “Olson, Morgan’a hem alaycı hem de sıcak bir hava katıyor. Dizi, uzun yıllar devam edebilir.”

Financial Times (Dan Einav): “Dizi, yıldızının gücüyle ayakta duruyor. Olson, yıllardır hak ettiği başrolü sonunda almış gibi görünüyor.” (3/5)

Eleştirmenler, dizinin Fransız yapımı “HIP” uyarlaması olduğunu ve orijinaline sadık kalarak Amerikan izleyicisine hitap edecek şekilde modernize edildiğini belirtiyor.