Gassal 2.sezon 1.bölüm doğallığını kaybetmemiş

Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi ilk sezonu ile çok beğenilmişti. Yeri geldiği zaman güldüren, yeri geldiği zaman duygulandıran sahneleri, izlediğiniz her dakika ölümü de hatırlatması ile bu dizi milyonlarca kişi tarafından çok sevildi. 2.sezon çok beklemeden geldi. 1.sezon son bölümde en yakın arkadaşı ve çocuğu ölünce 3 çocuğuna bakmak için işinden istifa etmek istiyor. 2.sezon 1.bölümde bu konuyu işleyen gassal dizisi bir türlü yerine gassal alınmayınca işi bırakamıyor.

Kadın gassal alınınca işlerin değişeceği 2.sezon 2.bölümde belli oluyor. 2.sezonda da doğallığını kaybetmediği için dizinin popülerliği daha da artacak gibi gözüküyor. Gassal 2.sezonu izlemek için premium üyelik almanız gerekiyor. 1.sezon dahil izlemek için aylık ücretli abonelik almanız gerekiyor.