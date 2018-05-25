Galaxy J8 teknik özellikleri eşdeğerlerine göre başarılı

Samsung Galaxy serisinde 3 yeni modeli tanıttı. Galaxy J4, Galaxy J6 ve Galaxy J8 modellerini tanıttı. Biz bu yazıda Galaxy J8’den kısaca bahsetmek istiyoruz. Diğer modellerin özelliklerine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Galaxy J8 modeli diğer 2 modele göre en iyi donanıma sahiptir. Galaxy j8’de 6.0 inçlik oldukça dev bir ekran bulunmaktadır. Bu ekran 268 PPI Piksel yoğunluğunda ve Super AMOLED ekran teknolojisine sahiptir. Bu telefonu 3500 mAh’lık bir batarya desteklemektedir. Zaten bu batarya kapasitesinin aşağısında telefon hiçbir işe yaramaz.

Performansta ise 1.8 GHz hızında 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 chipset bulunuyor.

Kamera donanımıda diğer modellere göre üstündür. 16 megapiksellik bir arka ana kamerası ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ikinci arka kamerası bulunmaktadır. Selfie kamerası ise 16 MP’dir. 4 GB RAM ile takılmadan telefonu kullanabilirsiniz. 64 GB’lık dahili depolama hafızası ise oldukça yeterlidir. Ama yetmez derseniz Galaxy J8’e hafıza kartı takılabilmektedir. Android’in son sürümü olan 8.0 Oreo sürümü ile birlikte gelecektir. Parmak izi okuyucusu ve 4.5G desteği olan Galaxy J8 Türkiye fiyatı konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

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