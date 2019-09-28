Evde Tek Başına filmi çocuk oyuncusu Kevin şimdi nasıl?

90’lı yıllarda Evde Tek Başına filmi sabırsızlıkla beklenen ve ilgiyle izlenen filmdi.

90’ların çocukları hafta sonları bu filmi izleyip yurtdışındaki hayatları, yılbaşı eğlencelerini v.s. hayaller kurardı. Filmin başrölündeki akıllı çocuk kevin karakterini canlandıran Macaulay Culkin hayatı merak ediliyor. Çocukluk hayatında ünlü ve şöhret dolu bir yaşam ile tanıştı. Herkes hayatının ilerisinde büyük bir sinema oyuncusu olacağını düşünürken o ailesinin istediği ile film hayatından çekildi.

Meşhur olmasını sağlayan Evde Tek Başına serisi ve Richie Rich filminde oynadıktan sonra ufak tefek bazı dizi ve filmlerde rol olan Macaulay Culkin sakin bir hayat sürmeyi tercih etti.

1980 doğumlu olan oyuncu 1990 yılında Evde Tek başına filminin birincisi,

1992 yılında Evde Tek Başına 2 filmi ve 1994 yılında Richie Rich filminide çocuk karakterini canlandırdı.