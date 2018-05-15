Ekzozdan su gelmesi veya fışkırması

Bir ziyaretçimiz bize birkaç ay önce bir soru göndermişti. Bizde bu sorunu araştırdık ve yanıtı sizlere iletmek istedik.

Soru: Arabam çalıştığında ekzozdan su geliyor ve gaz yüklendiğimde su fışkırtması oluşuyor. Sizce ne yapmalıyım? Rölantide çalışırken ekzozdan su damlaması kötüye mi işaret?

Cevap: Bu soruyu sanayide ustaya ile konuştuk ve bu sorunun normal olduğunu iletti. Özellikle tüplü arabası olanlarda bu tarz su gelmesinin gayet normal olduğunu açıkladı. Hatta motorun sağlıklı olduğunuda iletti. Arabası tüplü olmayanlardan da genellikle şehir içi çok aktif kullanım yapanların egzozundan su gelmesi normal olduğunu söyledi.

Tabi şu durumları göz ardı etmemek gerekiyor. Arabadan su kaybı olup olmadığı devamlı kontrol edilmesi gerekiyor. Su kaybı varsa kesinlikle kontrol edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca arabanın yağ çubuğunu çıkardığınızda motor yağında herhangi bir çamurlaşma belirtisi varsa hemen ustaya götürülmesi gerektiği söylendi.

Teknoscrool.com olarak elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olduk. Herhangi bir sorunuz olursa bize yazınız. Usta ile kanka olduk diyebiliriz.

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