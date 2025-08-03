Adolescence dizisinde çocuklar neden bu kadar saygısız?

Netflix’in 2025 yapımı Adolescence (Ergenlik) dizisi, 13 yaşındaki bir çocuğun sınıf arkadaşını öldürmekle suçlanması etrafında dönen dört bölümlük bir suç draması. Dizi, sosyal medya, toksik erkeklik, incel kültürü ve ergenlik dönemini anlatan mini bir dizi olarak yayınlandı.

Adolescence dizisi Netflix platformunda yer alıyor. O kadar garip bir senaryosu var ki dizideki bütün çocuklar hırçın ve saygısız olarak göstermişler. 13 ile 16 yaş aralığındaki bu çocukları gördükten sonra diziden ilk bölümden itibaren soğuyorsunuz. Bir kızın cinayetini araştıran polis ekibi okula gidiyor ve öğrencilere sorular sorması gerekiyor. Okulda bütün öğrenciler öğretmenlere karşı isyankâr, hırçın, saygısız cevaplar veriyor. Öğrenciler birbirleri ile sürekli kavga ediyor.

Çocuklar büyüklere karşı saygısız, ama yetişkinler de bir o kadar sabırlı göstermişler. İnternette yorumları okuduk. Çok beğenen de var bizim gibi beğenmeyen de var.