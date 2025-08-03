Genel

Adolescence dizisinde çocuklar neden bu kadar saygısız?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Ağustos 2025
0 1 dakika okuma süresi

Netflix’in 2025 yapımı Adolescence (Ergenlik) dizisi, 13 yaşındaki bir çocuğun sınıf arkadaşını öldürmekle suçlanması etrafında dönen dört bölümlük bir suç draması. Dizi, sosyal medya, toksik erkeklik, incel kültürü ve ergenlik dönemini anlatan mini bir dizi olarak yayınlandı.

Adolescence dizisi Netflix platformunda yer alıyor. O kadar garip bir senaryosu var ki dizideki bütün çocuklar hırçın ve saygısız olarak göstermişler. 13 ile 16 yaş aralığındaki bu çocukları gördükten sonra diziden ilk bölümden itibaren soğuyorsunuz. Bir kızın cinayetini araştıran polis ekibi okula gidiyor ve öğrencilere sorular sorması gerekiyor. Okulda bütün öğrenciler öğretmenlere karşı isyankâr, hırçın, saygısız cevaplar veriyor. Öğrenciler birbirleri ile sürekli kavga ediyor.

Çocuklar büyüklere karşı saygısız, ama yetişkinler de bir o kadar sabırlı göstermişler. İnternette yorumları okuduk. Çok beğenen de var bizim gibi beğenmeyen de var.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Ağustos 2025
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Kara mizah temalı dizileri sevenleri için öneriler

23 Temmuz 2025

Bad Thoughts dizisinin konusunu çözemedik

22 Temmuz 2025

Ayak işleri 3.sezon ve 4.sezon Netflix’te bulunmuyor

18 Temmuz 2025

Gassal 2.sezon 1.bölüm doğallığını kaybetmemiş

16 Temmuz 2025

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu