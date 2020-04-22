Youtube müziklerini arka planda dinleme (Xiaomi)

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda bildiğiniz üzere Youtube’dan müzik dinlemek istediğiniz zaman başka bir işlem yapamıyorsunuz. Bu yazımızda sizlere Youtube müzikleri arka planda nasıl çalar konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Arka plana atmak istediğinizde otomatik olarak Youtube uygulamasıda durmaktadır. Youtube Premium üyelik alırsanız arka planda youtube müzikleri dinleyebilirsiniz.

Xiaomi, arayüz olarak MIUI kullanmaktadır. Bu arayüz kullanıcılarına birçok kolaylık sağlamaktadır. MIUI arayüzü sayesinde youtube müziklerini arka planda rahatça çalıştırabilirsiniz. Telefondan “Müzik” uygulamasına girdiğinizde ekranın sağ alt köşesinde “izle” butonuna bastığınızda karşınıza youtube içerikleri çıkacaktır. Buradan izlediğiniz video yada dinlediğiniz video arka planda çalışmaktadır.

Birçok kişi bunu biliyordur fakat bilmeyen varsa diye sitemize eklemek istedik. MIUI arayüzünün her versiyonun bu özellik bulunuyor. Arada sırada MIUI arayüzünün güzel özelliklerinden sizlere bahsedeceğiz. Eğer sizlerin bize ileteceği güzel bir özellik varsa yorum yazarak gönderebilirsiniz.