YouTube Geçmişi Nasıl Silinir ve Duraklatılır?

Bazı durumlarda YouTube’un her izlediğimizi kaydetmesini, izlediğimiz videolara göre algoritmasını şekillendirerek önümüze videolar sunmasını istemeyebiliyoruz. Bazen de çeşitli sebeplerden dolayı izlediğimiz videoların geçmişte durmasını istemiyoruz. Bu yazımızda, hem izleme geçmişini, hem arama geçmişini, hem geçmiş tutmayı kapatmayı, hem de belirli bir süre sonra otomatik olarak geçmiş silme özelliğini açmayı göstereceğiz.

Mobil İçin:

YouTube uygulamasına girdikten sonra sağ üstte profil fotoğrafımıza tıklıyoruz.



“Geçmiş ve gizlilik” adlı seçeneği açıyoruz.



Buradaki ayarları kendi kullanışınıza göre özelleştirebilirsiniz. İsterseniz geçmişi duraklatın(bir daha geçmiş tutmayacaktır), isterseniz geçmişi temizleyin, isterseniz arama geçmişini duraklatın(arama kısmındaki yazdıklarınız bir daha tutulmayacaktır), isterseniz arama geçmişini temizleyin.



Bilgisayar İçin:

https://www.youtube.com/feed/history

Sağ tarafta kalan menüden geçmiş ile alakalı işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Ayrıca, detaylı olarak geçmiş özelliklerini yönetmek istiyorsanız, “İzleme ve arama geçmişi” adlı seçeneğe tıklayabilirsiniz. Üstelik YouTube’un bir süre sonra otomatik olarak geçmişi silme özelliğini de aktif edebilirsiniz.

YouTube geçmişini durdurduğunuz zaman YouTube’un kendi algoritmasıyla izlediğiniz videolara bakarak sunduğu videolar eskisi kadar isabetli olmayabilir. Ayrıca YouTube geçmişinin izlediğiniz videoyu kapattığınızda kaldığınız yerden devam ettirme gibi özelliklerinin de olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu sebeple bu özelliği kapatmadan önce iki defa düşünmenizi tavsiye ederiz.

Eğer takıldığınız bir yer ile ilgili yardım almak istiyorsanız ya da teşekkür etmek istiyorsanız çekinmeden yorum yazabilirsiniz.