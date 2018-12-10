Yandex Phone tanıtıldı

Arama motoru Google’ın en büyük rakiplerinden biri olan Yandex, akıllı telefon sektöründe ilk telefonunu piyasaya sundu.

Yandex Phone telefonu Android işletim sistemine sahiptir. Ayrıca Yandex’in kendi servislerine rahatça ulaşabiliyorsunuz.

Akıllı telefon sektörüne Rus internet devi Yandex girerek pazarda olduğunu duyurdu. Yandex Phone modeli orta segment kategorisinde boy gösterecek.

Kısaca Yandex Phone özelliklerine bakalım.

İlk bakışta 5.65 inçlik 427 PPI Piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD ekranı bulunmaktadır. Ekran/Gövde oranı % 75.7 seviyesindedir. Kullanıcı arayüzü ise Yandex Launcher’dır.

Bu telefonu 3050 mAh’lık bir batarya desteklemektedir. Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteği bulunmaktadır. Yandex Phone arka ana kamerası 16 MP çözünürlüğündedir. Bu arka kamera 2160p Ultra HD video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kamerası 5 MP’dir. Selfie kamerası ise 5 MP’dir.

Yandex Phone performansına baktığımızda ise 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 yonga seti yer almaktadır. 4 GB RAM ve grafik işlemcisi olarak Adreno 508 bulunmaktadır.

Yandex Phone’da 64 GB dahili depolama hafızası bulunurken ekstradan microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz. Android’in son sürümü olan 8.1 Oreo sürümü ile birlikte yüklü olarak gelecektir. NFC ve 4.5G desteği ile orta segmentte oldukça iddialı bir telefon olduğunu söyleyebilirsiniz.

Yandex Phone Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir net bilgi bulunmamaktadır.