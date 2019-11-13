Xiaomi Redmi Note 8 Pro teknik özellikleri

Uygun fiyat ve performansı bir arada sunan Xiaomi Redmi Note 8 Pro modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Genel olarak yazımızı okuduğunuzda zaten telefonun ne kadar başarılı olduğunu göreceksiniz.

Bu modelde 6.53 inçlik oldukça dev bir ekran bulunuyor. Oyun oynamayı seviyorsanız bu büyük ekran ile keyfini çıkartabilirsiniz. Bu ekran 395 PPI Piksel yoğunluğunda ve IPS LCD ekrana sahiptir. Corning Gorilla Glass 5 ile korunmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise % 84.1’dir.

Redmi Note 8 Pro batarya kapasitesi

6.53 inçlik dev ekranı 4500 mAh’lık bir batarya desteklemektedir. Bu batarya ile çok rahat bir şekilde bir günü rahat devirirsiniz. Hızlı şarj özelliği ise harika diyebiliriz. 18W hızlı şarj desteği ile 1 saat gibi bir sürede yüzde 90 doluluk oranına ulaşabilirsiniz.

Redmi Note 8 Pro Performansı nasıl?

2.05 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Helio G90T yonga seti tercih edildiğini görüyoruz. 6 GB RAM ile akıcı ve hızlı kullanım sağlayabilirsiniz. 64 GB’lık dahili depolama hafızası ile yer sıkıntı çekmeyeceksiniz. Redmi Note 8 Pro microSD hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıt evet olacaktır. Kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Redmi Note 8 Pro kamera özellikleri

Performansı ile dikkat çeken bu model kamera donanımı ile de ön plana çıkıyor. 64 MP arka ana kamerası bulunuyor. Optik görüntü sabitleyici özelliği bulunmamaktadır. İkinci arka kamerası 8 MP’dir. İkinci arka kamera ile ekstra genişl açı özelliği gelmektedir. Üçüncü arka kamera 2 MP ve bu kamera ile makro çekim, dördüncü arka kamera 2 MP ve bu kamera ile derinlik algısı özelliği gelmektedir. Ön kamerası ise 20 MP çözünürlüğe sahiptir.

Redmi Note 8 Pro diğer özellikleri

Bu modelde diğer eşdeğerlerine göre farklı olarak Radyo özelliği bulunmaktadır. NFC ve kızılötesi, suya ve toza karşı dayanıklılık gibi iyi özellikleri bulunuyor. Android 9.0 Pie sürümü ile yüklü gelecek ve MIUI 10 arayüz ile gelecektir.