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Xiaomi Redmi 6 özellikleri

tarafından 12 Haziran 2018 Tarihinde eklendi

akıllı telefon kategorisinde sesini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Yeni modelleri ile hemen hemen her cebe uygun akıllı telefonları ile binlerce kişi tarafından tercih edilmektedir.

Xiaomi’nin yeni modeli tanıtıldı. İsterseniz bu modelin teknik özelliklerine kısaca bakalım.

Xiaomi Redmi 6 ekran özellikleri: Bu modelde 5.45 inçlik oldukça ideal bir 294 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranı ise %72.68’dir. Arayüz olarak MIUI 9.0 bulunmaktadır. Xiaomi’nin arayüzü çok kullanışlık ve birçok ekstra özellikler içerdiğini hatırlatmak isteriz.

Redmi 6 modelini 3000 mAh’lık batarya desteklemektedir.

Xiaomi özellikleri: 12 megapiksellik bir arka ana kamera yer alıyor. İkinci arka kamera ise 5 megapikseldir. Ön kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğe sahiptir.

Xiaomi Redmi 6 performans özellikleri: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek helio P22 yonga seti bulunmaktadır. 3 GB RAM ile oldukça iyi bir performans hedeflemektedir. 32 GB‘lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Aslında bu hafıza yeterli gelir fakat bana yetmez derseniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB‘a kadar artırabilirsiniz. Xiaomi Redmi 6 modelinin 4 GB RAM‘li olan versiyonuda olacaktır.

Xiaomi Redmi 6 modeli Altın, Mavi, Gümüş ve Pembe olmak üzere 4 farklı renk ile gelecektir Android’in son sürümü olan 8.1 Oreo sürümü yüklü olarak kullanabileceksiniz. Parmak izi okuyucusu ve 4.5G desteğininde olduğu Xiaomi Redmi 6 modeli Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda herhangi bir netlik bulunmuyor.

Ekran Boyutu5.45 inç
Ekran Çözünürlüğü720x1440 (HD+) Pixel
Piksel Yoğunluğu294 PPI
Ekran/Gövde Oranı%72.68
Batarya Kapasitesi3000 mAh
Değişebilir Batarya Yok
Arka Kamera 12 MP
İkinci Arka Kamera5 MP
Ön Kamera5 MP
Arka Kamera DiyaframF2.2
Arka Kamera Video Kayıt1080p Full HD
Ön Kamera DiyaframF2.2
ChipsetMediaTek Helio P22
CPU Frekansı2.0 GHz
CPU Çekirdek8 Çekirdek
Bellek (RAM)3 GB
Grafik İşlemcisiPoweVR GE83820
Dahili Hafıza32 GB
Hafıza Kartı DesteğiVar
Boy147.5 mm
En71.5 mm
Kalınlık8.3 mm
Ağırlık146 Gram
Renk SeçenekleriAltın,Mavi,Pembe ve Gümüş
İşletim SistemiAndroid
Android Sürümü8.1 Oreo
Ses Çıkışı3.5 mm
BluetoothVar
NFCYok
4.5GVar
Çift HatVar
SIM Kart Nano
Suya DayanıklılıkYok
Toza DayanıklılıkYok
Parmak İzi OkuyucusuVar
Çıkış Tarihi12.06.2018
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