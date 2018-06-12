Xiaomi Redmi 6 özellikleri

Xiaomi akıllı telefon kategorisinde sesini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Yeni modelleri ile hemen hemen her cebe uygun akıllı telefonları ile binlerce kişi tarafından tercih edilmektedir.

Xiaomi’nin yeni modeli Redmi 6 tanıtıldı. İsterseniz bu modelin teknik özelliklerine kısaca bakalım.

Xiaomi Redmi 6 ekran özellikleri: Bu modelde 5.45 inçlik oldukça ideal bir 294 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranı ise %72.68’dir. Arayüz olarak MIUI 9.0 bulunmaktadır. Xiaomi’nin arayüzü çok kullanışlık ve birçok ekstra özellikler içerdiğini hatırlatmak isteriz.

Redmi 6 modelini 3000 mAh’lık batarya desteklemektedir.

Xiaomi Redmi 6 kamera özellikleri: 12 megapiksellik bir arka ana kamera yer alıyor. İkinci arka kamera ise 5 megapikseldir. Ön kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğe sahiptir.

Xiaomi Redmi 6 performans özellikleri: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek helio P22 yonga seti bulunmaktadır. 3 GB RAM ile oldukça iyi bir performans hedeflemektedir. 32 GB‘lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Aslında bu hafıza yeterli gelir fakat bana yetmez derseniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB‘a kadar artırabilirsiniz. Xiaomi Redmi 6 modelinin 4 GB RAM‘li olan versiyonuda olacaktır.

Xiaomi Redmi 6 modeli Altın, Mavi, Gümüş ve Pembe olmak üzere 4 farklı renk ile gelecektir Android’in son sürümü olan 8.1 Oreo sürümü yüklü olarak kullanabileceksiniz. Parmak izi okuyucusu ve 4.5G desteğininde olduğu Xiaomi Redmi 6 modeli Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda herhangi bir netlik bulunmuyor.

Ekran Boyutu 5.45 inç Ekran Çözünürlüğü 720x1440 (HD+) Pixel Piksel Yoğunluğu 294 PPI Ekran/Gövde Oranı %72.68 Batarya Kapasitesi 3000 mAh Değişebilir Batarya Yok Arka Kamera 12 MP İkinci Arka Kamera 5 MP Ön Kamera 5 MP Arka Kamera Diyafram F2.2 Arka Kamera Video Kayıt 1080p Full HD Ön Kamera Diyafram F2.2 Chipset MediaTek Helio P22 CPU Frekansı 2.0 GHz CPU Çekirdek 8 Çekirdek Bellek (RAM) 3 GB Grafik İşlemcisi PoweVR GE83820 Dahili Hafıza 32 GB Hafıza Kartı Desteği Var Boy 147.5 mm En 71.5 mm Kalınlık 8.3 mm Ağırlık 146 Gram Renk Seçenekleri Altın,Mavi,Pembe ve Gümüş İşletim Sistemi Android Android Sürümü 8.1 Oreo Ses Çıkışı 3.5 mm Bluetooth Var NFC Yok 4.5G Var Çift Hat Var SIM Kart Nano Suya Dayanıklılık Yok Toza Dayanıklılık Yok Parmak İzi Okuyucusu Var Çıkış Tarihi 12.06.2018

Tasarım

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