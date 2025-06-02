Xiaomi oyun oynarken (PUBG mobile) parlaklık azalıyor

Xiaomi oyunda parlaklık azalması sorunu gerçekten çok sıkıcı bir durumdur. Pubg mobile oyununa giriyorsunuz ve 5 dakika sonra parlaklık düşüyor ve ekran kararıyor. Bu sorunun çözümünü 3 yıldır arıyoruz ama bir türlü bulamadık.

YouTube’daki çözüm videolarının hepsini denedik ama olmuyor. Game turbodan kapattık, otomatik parlaklığı kapattık derken çözüm olmuyor. Bir yerde Amoled ekran kullanan Xiaomi modellerinde sıcaklık arttığı zaman otomatik olarak korumaya alarak ekran parlaklığının azaldığını söylemişti. Çözüm bulamayacaksınız demişti. Demek ki doğruymuş.

Belki geliştirici seçeneklerinden bir ayarı vardır ama bu konuda tecrübeli olmak gerekiyor. Yanlışlıkla yapacağımız bir hatayı düzeltme şansımız olmayabilir.

Xiaomi oyundayken parlaklık düşmesi sorununu çözen varsa lütfen söylesin. Sorunu çözene yemek ısmarlıyoruz.