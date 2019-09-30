Xiaomi Mi Band 4 İncelemesi

Akıllı bileklik alanında en çok satan serilerden biri olan Xiaomi Mi Band serisi, son olarak Xiaomi Mi Band 4 ile güncellendi.

Daha yetenekli ve daha dikkat çekici bir tasarımla gelen akıllı bileklik, rakiplerinin bir hayli önüne geçen sistemlere sahip. Xiaomi’nin bu alanda çıkışını sürdürdüğü modelin teknik özelliklerine ve tasarımına bakalım.

Xiaomi Mi Band 4 Tasarımı

Yeni akıllı bileklik modelinde, eski serinin benzeri bir tasarım karşımıza çıkıyor. Bu modelde biraz daha geniş bir ekran kısmı var. Ekran kullanım alanı daha fazla. Renkli panelle gelen ekranın köşelerinin de biraz daha kavisli bir hale getirildiğini görüyoruz. Kayışlar kısmında ise yine birçok farklı seçeneğiniz var. Kayış değişikliği destekleniyor.

Ekran Özellikleri

Bilekliğin ekranı kısmında güzel bir güncelleme var. Artık renkli bir panel kullanıldığını görüyoruz. Bunun yanında Xiaomi Mi Band 4, eski modele göre %40 oranında daha geniş ekran sunuyor. 0.95 inçlik ekranın 240 X 120 piksel gibi bir çözünürlük değeri bulunuyor.

AMOLED tercihinin yapıldığı ekranlarda, tamperli camın kullanılması da dayanıklılık konusunda ekstra bir adım atılmasını sağlamış. Ekranın parlaklık değeri ise 400 nit gibi oldukça iddialı bir değer.

Mi Band 4 Teknik Özellikler

Xiaomi Mi Band 4 modelinin teknik kısımda da yenilendiğini söylemek yanlış olmaz. 512 MB RAM ile güncellenen bileklik, 16 MB dahili depolama alanına sahip. Bu alan, spor verilerinin kaydı için epey önemli. Bluetoot 5.0 teknolojisinin desteklendiği modelde, 135 mAh değerinde bir batarya var ve bu batarya sayesinde 20 güne kadar kullanım imkanı sunuluyor.

50 metreye kadar su geçirmez olan akıllı bileklik; Uyku monitörü, aktivite takibi, kalp ritim ölçer, çağrı görüntüleme, spor takibi, koçluk, müzik çalma kontrolleri gibi kontrolleri de desteklemekte. Özellikler kalp atış sensörlerinin yenilendiğini ve takibin çok daha başarılı bir şekilde yapıldığını da belirtmek gerek.

Xiaomi Mi Band 4 Fiyat

Yeni nesil akıllı bileklik modeli, ülkemizde de satılan seriler arasında yer almakta. Xiaomi Mi Band 4 modelinin tüm bu özelliklerle beraber satış fiyatı ise 200 TL ile 250 TL arasında değişiklik gösteriyor.