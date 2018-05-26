Xiaomi Mi Band 2 şarj cihazı fiyatları (Yurtdışı ve Yurtiçi)

Xiaomi’nin çok satan akıllı bilekliği Mi Band 2 uzun giden şarj ve özellikleri oldukça popüler bir ürün olduğunu hatırlatalım.

Uygun fiyatı ile bütçe sıkıntı yaşayanların imdadına yetişen bu Xiaomi Mi Band 2 şarjı çok rahat bir şekilde 1 ay gitmektedir. Şarj bittikten sonra ilk aldığınıda kutusundan çıkan şarj aleti ile 2-3 saat arasında şarj edebilirsiniz. 1 ay gibi bir süre şarj etmediğiniz için şarj ünitesini kaybetme ihtimalinizde yüksektir.

Xiaomi Mi Band 2 şarj cihazını kaybettiğiyseniz Aliexpress’den 3.16 TL karşılığında alabilirsiniz. Tabi yutdışı alım olduğu için teslimat süresinin 21 gün civarında olduğunu unutmayınız. Ben bu süreyi bekleyemem diyorsanız internette 12.70 TL civarlarında satılmaktadır. Bu arada hatırlatmak istediğimiz bir konu bulunuyor. Şarj kablosu USB olduğu için birçok kişi hızlı şarj adaptörüne bağlamaktadır. Bizim önerimiz bu şekilde yapmayınız. USB kablosunu bilgisayara yada televizyona takmanızda fayda bulunmaktadır. Hızlı şarj cihazları akıllı bilekliğinize zarar verme ihtimali bulunmaktadır.

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