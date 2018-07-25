Xiaomi Mi A2 özellikleri (Ayrıntılı)

Xiaomi’nin sessiz sedasız yeni modelleri tanıtılıyor. Mi A2 güçlü kamera özellikleri ve performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Stok Android arayüzü sayesine hızlı ve akıcı bir Android deneyimi hedeflemektedir.

Çin’li dev teknoloji şirket Xiaomi, İspanya’da düzenlediği etkinlik ile yeni modelini tanıttı.

Xiaomi Mi A2 özellikleri

Ekran özellikleri: 5.99 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunuyor. Bu ekran 403 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir. Ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunmaktadır. Kullanıcı arayüzü ise stok Android’dir. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 77.38 oranındadır.

Batarya özellikleri: Bu modeli 3010 mAh’lık bir batarya desteklemektedir. Maalesef değiştirelemez bataryası bulunmamaktadır. Hızlı şarj teknoloji ise Qualcomm Quick Charge 3.0’dır.

Mi A2 kamera özellikleri: 12 MP çözünürlüğünde ana arka kamerası yer almaktadır. Arka kamera ile 2160p çözünürlüğünde Ultra HD 4K video kaydı çekebilirsiniz. Slow Motion (Yavaş çekim) moduda bulunuyor. İkinci arka kamera ise 20 MP çözünürlüğündedir. İkinci arka kamera ile derinlik algısı, Sony Exmor RS sensör özellikleri gelmektedir. Ön kamera 20 MP ve F2.2 diyafram açıklığına sahiptir.

Xiaomi Mi A2 performansı: 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 chipset bulunuyor. 4 GB RAM’ile harika bir performans sunacak. 32 GB’lık dahili depolama hafızasını maalesef artıramıyorsunuz. Ayrıca bu modelin 6 GB RAM’li ve 64 GB ile 128 GB hafızalı versiyonlarıda çıkacaktır.

Android 8.1 Oreo sürümü ile yüklü gelirken ilk güncellemede Android 9.0 güncellemesini alacaktır.

4.5G teknoloji ise CAT 12 bulunuyor. Yani saniyede 600 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.

Kızılötesi ve parmak izi okuyucusu ile oldukça iyi bir modelin piyasaya çıktığını söyleyelim.

Eğer uygun fiyat ile ülkemize gelirse oldukça büyük talep görecektir.

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