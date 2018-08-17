Xiaomi Mi A2 Lite fiyatı netleşti

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Xiaomi Mi A2 Lite modeli hem tasarımı hem performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyordu.

Artık Xiaomi Mi A2 Lite fiyatı belli oldu.

İsterseniz ilk olarak Xiaomi Mi A2 Lite teknik özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyoruz.

Bu modelde 5.84 inçlik oldukça büyük ve ideal bir ekran bulunuyor. Bu ekran 432 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekran teknolojisi kullanılmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 79.53’dür.

4000 mAh’lık güçlü bataryası ile bir günü rahatça geçirebilirsiniz. Hızlı şarj desteğinde olduğunu hatırlatalım.

Performans özelliklerine baktığımızda 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 chipset bulunmaktadır. 3 GB RAM ile oldukça hızlı bir kullanım sağlayabilirsiniz. 32 GB’lık dahili depolama hafızası ile oldukça yeterli bir hafıza var. Fakat bana yetmez derseniz microSD hafıza kartı takarak 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Xiaomi Mi A2 Lite kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 12 MP çözünürlüğünde arka ana kamera ve 5 MP çözünürlüğünde ikinci arka kamera bulunuyor. Selfie kamerası ise 5 MP’dir.

4.5G olarak CAT 6 teknolojisi bulunmaktadır. Kızılötesi özelliği ile uzaktan kumanda özelliği olarak kullanabilirsiniz. Android 8.0 Oreo ile yüklü olarak gelmektedir.

Parmak izi okuyucusu ile orta segmentte ideal bir telefon diyebiliriz.

Xiaomi Mi A2 Lite modeli 1549 TL olarak satışa sunuldu. Xiaomi Mi A2 Lite yorumlarınızı bekliyoruz.