Xiaomi Mi 11T Turbo şarj özelliği için önemli kriterler

Bildiğiniz üzere artık bizde Xiaomi Mi 11T kullanıcısı olduk. Bu telefonu almamızdaki ile sebep kesinlikle hızlı şarj teknolojisi olmuştu. 67 W gücündeki hızlı şarj ile kısa sürede telefonu doldurabiliyorsunuz.

Biz telefonu ilk aldığımızda kutu içerisinde 67 W’lık şarj aleti çıkmamıştı. Yerine 33 W’lık bir şarj cihazı çıktı. Bu şekilde şarja taktığımızda turbo şarj yazısı çıkmıyordu. Normal hızlı şarj ediliyor uyarısı çıktı.

Araştırdık ve kutusundan 67 W‘lık olması gerektiğini öğrendik. 67 W’lık şarj cihazı gelince USB kablosu da şarj cihazına göre farklı gelmektedir. Görünüş olarak aynı fakat 6A özelliğinin olması gerekmektedir. 33 W’lık şarj cihazının yanında 5A USB kablosu gelmişti.

Sonuç olarak lafı uzatmadan söyleyelim. Telefonu aldığınızda 67 W hızlı şarj cihazı ve 6A USB kablosu olmak zorundadır. 6A USB kablosu olup olmadığı anlamak için kablo ucuna bakmanız yeterli olacaktır.