Xiaomi 15 ultra ile Xiaomi 17 pro Max arasındaki farklar neler?

Xiaomi 15 Ultra, Şubat 2025’te piyasaya sürülen bir kamera odaklı amiral gemisi akıllı telefonken, Xiaomi 17 Pro Max ise Eylül 2025’te tanıtılan daha yeni bir modeldir. Her ikisi de Leica işbirliğiyle geliştirilmiş üst düzey cihazlar olsa da, Xiaomi 17 Pro Max, daha büyük pil, ikincil ekran ve geliştirilmiş işlemci gibi yeniliklerle öne çıkıyor. Aşağıda ana farkları kategorilere ayırarak karşılaştıralım.

Tasarım ve Ekran

Ekran Boyutu ve Çözünürlük: Xiaomi 15 Ultra, 6.73 inç LTPO AMOLED ekranla (3200×1440 piksel, 522 ppi) geliyor ve 3200 nit parlaklığa ulaşıyor. Xiaomi 17 Pro Max ise daha büyük 6.9 inç OLED ekran sunuyor (M10 teknolojisiyle 3500 nit parlaklık, %26 daha az pil tüketimi). Bu, 17 Pro Max’i multimedya ve oyun için daha immersif kılıyor.

İkincil Ekran: Xiaomi 15 Ultra’da yok. Xiaomi 17 Pro Max’te ise arka tarafta 2.8 inç OLED ikincil ekran (976×596 piksel) bulunuyor; bildirimler, selfie çekimi (ana kamera viewfinder’ı olarak) ve mini oyunlar için kullanılabiliyor.

Boyut ve Ağırlık: 15 Ultra daha kompakt (161.3 x 75.3 x 9.35 mm, 226 g). 17 Pro Max biraz daha büyük ve ağır (yaklaşık 162 x 76 x 9.5 mm, 230 g civarı), ancak L-şekilli pil tasarımı sayesinde kalınlık benzer.

Koruma: Her ikisi de IP68 suya/toza dayanıklı, ancak 17 Pro Max’te Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 kullanılıyor (daha dayanıklı).

Performans

İşlemci: Xiaomi 15 Ultra, Snapdragon 8 Elite (4.32 GHz) ile güçlendirilmiş. Xiaomi 17 Pro Max ise daha yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm, 4.6 GHz) kullanıyor; oyun ve AI işlemlerde %20-30 daha verimli (örneğin, Honor Magic 8’e karşı erken benchmark’larda üstün).

RAM ve Depolama: 15 Ultra’da 16 GB RAM + 512 GB/1 TB seçenekleri. 17 Pro Max’te 12/16 GB RAM + 512 GB/1 TB (UFS 4.0 depolama her ikisinde de).

Yazılım: Her ikisi de HyperOS tabanlı (15 Ultra: Android 15, 17 Pro Max: Android 16). 17 Pro Max, AI özelliklerinde (çeviri, görüntü düzenleme) daha gelişmiş.

Kamera

Ana Kamera Sistemi: Xiaomi 15 Ultra, Leica uyumlu dörtlü kurulumla öne çıkıyor: 50 MP ana (1 inç sensör, OIS), 200 MP periskop telefoto (1/1.4 inç, 3.7x optik zoom), 50 MP ultra geniş (122°), 50 MP telefoto (2x). Bu, fotoğrafçılık tutkunları için “rakipsiz” kabul ediliyor (DXOMARK’ta yüksek puan).

Xiaomi 17 Pro Max: Üçlü 50 MP kurulum (1/1.28 inç ana sensör, OIS, 16.5 stop dinamik aralık – 15 Pro’ya göre iyileştirme), 50 MP ultra geniş (102°, 1/2.76 inç), 50 MP 5x periskop telefoto (1/2.0 inç, OIS). Video ve gece çekimlerinde 15 Ultra’ya yakın, ancak ultra geniş açıda (102° vs 122°) dar görüş alanı var. Leica filtreleri her ikisinde de mevcut.

Ön Kamera: Her ikisi 32 MP, ancak 17 Pro Max’in ikincil ekranı selfie’leri kolaylaştırıyor.

Genel: 15 Ultra, ham fotoğraf kalitesinde (özellikle telefoto) üstün; 17 Pro Max ise dinamik aralık ve video stabilizasyonunda (iPhone 17 Pro Max’e karşı) rekabetçi.

Pil ve Şarj

Pil Kapasitesi: Xiaomi 15 Ultra’da 5410 mAh (Çin versiyonu 6000 mAh). Xiaomi 17 Pro Max’te devasa 7500 mAh (silikon-karbon teknolojisiyle, 2 gün kullanım vaat ediyor – iPhone 17 Pro Max’in 4823 mAh’sine kıyasla çok üstün).

Şarj Hızı: 15 Ultra: 90W kablolu, 80W kablosuz. 17 Pro Max: 100W kablolu, 50W kablosuz (ters şarj destekli). 17 Pro Max, pil ömründe belirgin fark yaratıyor (3100 mAh ekstra kapasite + verimli çip).

Hangisi Daha İyi?

Kamera önceliğinizse Xiaomi 15 Ultra (özellikle telefoto gücüyle) ideal; pil ömrü ve yenilik (ikincil ekran) arıyorsanız Xiaomi 17 Pro Max. Her ikisi de Snapdragon Elite serisiyle üst düzey performans sunuyor, ancak 17 Pro Max’in geleceğe dönük olması (Android 16, Gen 5 çip) uzun vadede avantajlı. Kararınızı kullanımınıza göre verin – örneğin, yoğun fotoğrafçılık için 15 Ultra, günlük kullanım için 17 Pro Max