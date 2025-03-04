Bilim ve Teknoloji

Xiaomi 15 Ultra ile Xiaomi 14 Ultra Arasındaki Farklar neler? Hangisi alınmalı

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji4 Mart 2025
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Xiaomi, 15 Ultra modelini 14 Ultra‘nın ardından piyasaya sürdü ve önemli iyileştirmeler sundu. İşte bu iki model arasındaki temel farklar:

📱 Tasarım ve Ekran

Özellik Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 15 Ultra
Ekran Boyutu 6.73 inç LTPO AMOLED 6.73 inç LTPO AMOLED
Yenileme Hızı 1-120Hz 1-120Hz
Maksimum Parlaklık 2.600 nit 3.200 nit (Daha parlak)
Koruma Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Armor (Daha dayanıklı)
Su ve Toz Direnci IP68 IP68

Fark: Xiaomi 15 Ultra, daha parlak bir ekran ve daha güçlü bir cam koruması sunuyor.

📷 Kamera

Özellik Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 15 Ultra
Ana Kamera 50 MP (1 inç sensör) 50 MP (Geliştirilmiş sensör, f/1.6-f/4.0 değişken diyafram)
Ultra Geniş Açılı Kamera 50 MP 50 MP
Periskop Zoom 50 MP, 5x optik zoom 200 MP, 4.3x optik zoom (Daha büyük sensör)
Telefoto Kamera 50 MP, 3.2x optik zoom 50 MP, 3.2x optik zoom
Video Çekim 8K ve 4K 8K ve 4K

Fark: Xiaomi 15 Ultra, 200 MP periskop lensi ile daha iyi zoom ve düşük ışık performansı sunuyor. Ayrıca ana kamerası geliştirilmiş bir değişken diyafram kullanıyor.

🚀 Performans

Özellik Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 15 Ultra
İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Elite (Daha verimli)
RAM 12GB / 16GB 12GB / 16GB
Depolama 256GB / 512GB / 1TB 256GB / 512GB / 1TB

Fark: Xiaomi 15 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3 Elite ile daha hızlı ve enerji verimli.

🔋 Batarya ve Şarj

Özellik Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 15 Ultra
Batarya Kapasitesi 5.000 mAh 5.300 mAh (Daha büyük)
Kablolu Şarj 90W 90W
Kablosuz Şarj 80W 80W

Fark: Xiaomi 15 Ultra, daha büyük bir batarya ile daha uzun kullanım süresi sunuyor.

💰 Fiyat

  • Xiaomi 14 Ultra:  (79.000 TL)
  • Xiaomi 15 Ultra: 12GB/256GB modeli (79.000 TL)

Fark: Xiaomi 15 Ultra, benzer fiyat aralığında olmasına rağmen önemli iyileştirmeler sunuyor.

📌 Sonuç

Xiaomi 15 Ultra mı, 14 Ultra mı?

  • Daha iyi kamera ve zoom yeteneği istiyorsanız Xiaomi 15 Ultra alınmalısınız.
  • Daha uzun pil ömrü ve daha parlak ekran istiyorsanız 15 Ultra daha iyi.
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji4 Mart 2025
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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