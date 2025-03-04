Bilim ve Teknoloji
Xiaomi 15 Ultra ile Xiaomi 14 Ultra Arasındaki Farklar neler? Hangisi alınmalı
Xiaomi, 15 Ultra modelini 14 Ultra‘nın ardından piyasaya sürdü ve önemli iyileştirmeler sundu. İşte bu iki model arasındaki temel farklar:
📱 Tasarım ve Ekran
|Özellik
|Xiaomi 14 Ultra
|Xiaomi 15 Ultra
|Ekran Boyutu
|6.73 inç LTPO AMOLED
|6.73 inç LTPO AMOLED
|Yenileme Hızı
|1-120Hz
|1-120Hz
|Maksimum Parlaklık
|2.600 nit
|3.200 nit (Daha parlak)
|Koruma
|Gorilla Glass Victus 2
|Gorilla Glass Armor (Daha dayanıklı)
|Su ve Toz Direnci
|IP68
|IP68
✅ Fark: Xiaomi 15 Ultra, daha parlak bir ekran ve daha güçlü bir cam koruması sunuyor.
📷 Kamera
|Özellik
|Xiaomi 14 Ultra
|Xiaomi 15 Ultra
|Ana Kamera
|50 MP (1 inç sensör)
|50 MP (Geliştirilmiş sensör, f/1.6-f/4.0 değişken diyafram)
|Ultra Geniş Açılı Kamera
|50 MP
|50 MP
|Periskop Zoom
|50 MP, 5x optik zoom
|200 MP, 4.3x optik zoom (Daha büyük sensör)
|Telefoto Kamera
|50 MP, 3.2x optik zoom
|50 MP, 3.2x optik zoom
|Video Çekim
|8K ve 4K
|8K ve 4K
✅ Fark: Xiaomi 15 Ultra, 200 MP periskop lensi ile daha iyi zoom ve düşük ışık performansı sunuyor. Ayrıca ana kamerası geliştirilmiş bir değişken diyafram kullanıyor.
🚀 Performans
|Özellik
|Xiaomi 14 Ultra
|Xiaomi 15 Ultra
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen 3
|Snapdragon 8 Gen 3 Elite (Daha verimli)
|RAM
|12GB / 16GB
|12GB / 16GB
|Depolama
|256GB / 512GB / 1TB
|256GB / 512GB / 1TB
✅ Fark: Xiaomi 15 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3 Elite ile daha hızlı ve enerji verimli.
🔋 Batarya ve Şarj
|Özellik
|Xiaomi 14 Ultra
|Xiaomi 15 Ultra
|Batarya Kapasitesi
|5.000 mAh
|5.300 mAh (Daha büyük)
|Kablolu Şarj
|90W
|90W
|Kablosuz Şarj
|80W
|80W
✅ Fark: Xiaomi 15 Ultra, daha büyük bir batarya ile daha uzun kullanım süresi sunuyor.
💰 Fiyat
- Xiaomi 14 Ultra: (79.000 TL)
- Xiaomi 15 Ultra: 12GB/256GB modeli (79.000 TL)
✅ Fark: Xiaomi 15 Ultra, benzer fiyat aralığında olmasına rağmen önemli iyileştirmeler sunuyor.
📌 Sonuç
Xiaomi 15 Ultra mı, 14 Ultra mı?
- Daha iyi kamera ve zoom yeteneği istiyorsanız Xiaomi 15 Ultra alınmalısınız.
- Daha uzun pil ömrü ve daha parlak ekran istiyorsanız 15 Ultra daha iyi.