Windows Sorunları Nasıl Çözülür?

Windows, dünya çapında en yaygın kullanılan işletim sistemidir. Son birkaç on yılda, Microsoft’un amiral gemisi işletim sisteminin sonraki sürümleri kurumsal bilgi işlemin merkezinde yer aldı ve Windows, temel bilgi işlem işlevlerinin sağlam ve güvenilir bir temel yapısı olarak ün kazandı.

Çoğu kişi, işçi ve işletme hayatları boyunca, MacOS ve Linux sistemlerini hariç tutacak şekilde, tamamen her yerde olduğu ölçüde, bir Windows işletim sistemi veya başka bir biçim kullanacaktır. Son birkaç yılda Windows’un önümüze en sık çıkan sorunu Windows yükseltme işlemidir.

Windows 7’nin Yavaş Çalışması

Windows 7 şimdiye kadar en çok kullanıcıya sahip Windows sürümü ancak günümüzde ki yeni programları karşılayacak seviyede olmadığından kullanıcılara performans sorunları yaşatmakta bu sorunları kökten çözümü için Windows 10 sürümüne geçmek en pratik çözüm.

Windows 10 şimdiye kadarki en kararlı sürüm olmasına rağmen, platform kullanıcılarının karşılaştığı en yaygın sorunlardan biri, piyasaya çıktığında Windows 10’un en son sürümüne güncelleme yapmaktır.Bununla birlikte, bunun gibi herhangi bir güncelleme herkese açık olarak görünmez ve bu, bunun yerine işletim sisteminizi manuel olarak güncellemeye başvurmanız gerektiği anlamına gelir.

Windows 10 Depolama Alanı Sorunu

Windows depolama sorunu yeni nesil hard disklerde sıkça karşımıza çıkmakta bu sorunu ek program kullanmadan çözmemizin yolu ( C ) diskinin üzerine fare ile sağ tıklayıp özellikler butonuna tıklayarak diski temizle simgesine tıklayıp çözmektir.

Gereksiz Bildirimlerin Ekrana Çıkması

Bildirimler, çok önemli sistem mesajlarından yazılım güncellemelerinin çeşitli sosyal medyasına kadar değişebilir. Bununla birlikte, ilginizi çekmeyen mesajları filtrelemenin bir yolu vardır.Ayarları açabilir, bildirimlere ve eylemlere gidebilirsiniz ve uygulama bazında özelleştirebileceğiniz bir dizi geçiş düğmesi ile karşılaşacaksınız. Ayrıca, arama çubuğunda ‘bildirim ve eylemler’ arayarak doğrudan ayarlar ekranına da gidebilirsiniz.

Gizlilik Ve Veri Varsayılanlarını

Başlat Menüsünü açıp, ardından Gizlilik seçeneğine tıklayın. Sol taraftaki bölmede, bilgisayarınızın veri paylaşıyor olabileceği birçok alan göreceksiniz.Uygulamaların bilgisayarınızın kamerasını, mikrofonunu, hesap bilgilerini vb. Kullanmasına izin verme konusunda rahat olup olmadığınızı ve bulunduğunuz yerde, listelerde ki seçeneklerden istediğinizi açık kapatarak gizliliğinizi koruyabilirsiniz.