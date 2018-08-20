WhatsApp’ta BİM 1800 TL bedava kupon dağıtıyor mesajlarına tıklamayın

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Bir aralar WhatsApp’ta dolandırıcılık mesajları vardı ve son zamanlarda bu tarz mesajlar bitmişti. Fakat geçtiğimiz günlerde yine WhatsApp’ta dolandırıcılık ile ilgili mesajlar dolaşmaya başladı.

BİM’in bedava 1800 TL’lik kupon dağıtacağına dair gelen WhatsApp mesajlarına kesinlikle tıklamayınız.

Birçok kişi şu sorunun cevabını merak etmektedir. WhatsApp’tan gelen *BIM* süpermarket 1800 ₺ ücretsiz kupon veriyor. *Az önce kuponumu aldım* linkine bir kere tıkayıp sayfayı kapattım! Acaba bilgilerim ellerine geçti mi?

İçiniz rahat olsun girip sayfayı açıp kapatmak ile sizden herhangi bir bilgi alamazlar. Fakat o fake sayfanın sormuş olduğu sorulara cevap vermeye devam etseydiniz bilgilerini çalınabilirdi.

Bu mesajı gönderen kişiler sorduğumuzda bu fake reklam mesajını göndermediğini söylemektedir. Büyük ihtimal bu mesajı gönderen kişiler telefonlarına yükledikleri bir oyun yada uygulama tarafından gönderiliyor. Uygulama ve oyun indirirken sizden istenilen izinlere birkez dikat etmenizi öneririz.