Bilim ve Teknoloji

WhatsApp alternatif olarak kullanılabilecek uygulamalar

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Mart 2025
0 1 dakika okuma süresi

WhatsApp dünyada en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması. Ücretsiz verdiği hizmetler ile birçok kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ülkemizde özellikle telefonunda WhatsApp olmayan telefon yok diyebiliriz.

WhatsApp’a alternatif olarak kullanabileceğin birçok mesajlaşma uygulaması var. İşte bazı popüler seçenekler:

📱 Güvenliğe Odaklanan Uygulamalar

  • Signal 🔒 – Uçtan uca şifreleme, açık kaynak kodlu, gizlilik odaklı.
  • Telegram ✈️ – Bulut tabanlı, gruplar için geniş özellikler sunar, ancak varsayılan olarak uçtan uca şifreleme yoktur.
  • Threema 🛡️ – Anonim kullanım ve güvenlik öncelikli, ancak ücretli.

🌍 Popüler ve Yaygın Kullanılanlar

  • Viber 📞 – Şifreli mesajlaşma ve aramalar, büyük kullanıcı kitlesi.
  • WeChat 🐼 – Çin’de popüler, mesajlaşma dışında ödeme gibi ek özellikler var.
  • LINE 🎨 – Japonya’da yaygın, eğlenceli sticker’lar ve sosyal medya entegrasyonu içeriyor.

🔗 Çoklu Platform Destekleyenler

  • Skype 🎙️ – Video görüşmeler ve mesajlaşma için yaygın kullanılır.
  • Discord 🎮 – Özellikle oyun toplulukları için geliştirilmiş sesli ve yazılı sohbet uygulaması.
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Mart 2025
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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