WhatsApp alternatif olarak kullanılabilecek uygulamalar

WhatsApp dünyada en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması. Ücretsiz verdiği hizmetler ile birçok kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ülkemizde özellikle telefonunda WhatsApp olmayan telefon yok diyebiliriz.

WhatsApp’a alternatif olarak kullanabileceğin birçok mesajlaşma uygulaması var. İşte bazı popüler seçenekler:

📱 Güvenliğe Odaklanan Uygulamalar

Signal 🔒 – Uçtan uca şifreleme, açık kaynak kodlu, gizlilik odaklı.

🔒 – Uçtan uca şifreleme, açık kaynak kodlu, gizlilik odaklı. Telegram ✈️ – Bulut tabanlı, gruplar için geniş özellikler sunar, ancak varsayılan olarak uçtan uca şifreleme yoktur.

✈️ – Bulut tabanlı, gruplar için geniş özellikler sunar, ancak varsayılan olarak uçtan uca şifreleme yoktur. Threema 🛡️ – Anonim kullanım ve güvenlik öncelikli, ancak ücretli.

🌍 Popüler ve Yaygın Kullanılanlar

Viber 📞 – Şifreli mesajlaşma ve aramalar, büyük kullanıcı kitlesi.

📞 – Şifreli mesajlaşma ve aramalar, büyük kullanıcı kitlesi. WeChat 🐼 – Çin’de popüler, mesajlaşma dışında ödeme gibi ek özellikler var.

🐼 – Çin’de popüler, mesajlaşma dışında ödeme gibi ek özellikler var. LINE 🎨 – Japonya’da yaygın, eğlenceli sticker’lar ve sosyal medya entegrasyonu içeriyor.

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