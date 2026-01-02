Vivo X300 Pro ile Vivo X300 farkları neler? 20 Bin TL fark değer mi?

Vivo X300 Pro ve X300, 2025 Ekim ayında tanıtılan Vivo’nun amiral gemisi serisinin iki modeli. Her ikisi de MediaTek Dimensity 9500 işlemci, Zeiss optikli kameralar ve OriginOS 6 (Android 16 tabanlı) ile güçlü performans sunuyor, ancak Pro modeli daha büyük ve kamera odaklı.Ana Farklar Tablosu

Özellik Vivo X300 Pro Vivo X300 Ekran Boyutu 6.78 inç LTPO AMOLED (1260×2800, 120Hz, 4500 nit) 6.31 inç LTPO AMOLED (1216×2640, 120Hz, 4500 nit) Boyut & Ağırlık ~161x75x8 mm, 226g (daha büyük ve ağır) ~151x72x8 mm, 190g (kompakt ve hafif) Ana Kamera 50 MP Sony LYT-828 (f/1.57, gimbal OIS) 200 MP Samsung HPB (f/1.7) Telefoto Kamera 200 MP Zeiss APO periscope (f/2.67, 3.7x optik zoom, 100x dijital) 50 MP Zeiss (f/2.6, 3x optik zoom) Ultra Geniş 50 MP (f/2.0, 119°) 50 MP (f/2.0, 119°) Ön Kamera 50 MP 50 MP Pil Kapasitesi 6510 mAh 6040 mAh Şarj 90W kablolu, 40W kablosuz 90W kablolu, 40W kablosuz Diğer Özellikler Telefoto extender kit desteği, çift UFS 4.1 depolama (bazı modellerde), uydu bağlantısı (özel versiyon) Daha iyi pil ömrü (kompakt tasarım sayesinde), ters şarj desteği (bazı kaynaklarda) Depolama/RAM 12/16 GB RAM, 256GB-1TB 12/16 GB RAM, 256GB-1TB Su/Dayanıklılık IP68/IP69 IP68/IP69

X300 Pro’nun Üstün Yönleri

Daha büyük ekran : Multimedya, oyun ve üretkenlik için ideal.

Telefoto kamera üstünlüğü : 200 MP periscope ile daha uzak zoom (uzak mesafe fotoğrafçılığı için mükemmel), makro desteği ve Zeiss APO kaplama.

Daha büyük pil : Yoğun kullanımda avantaj.

Ekstra özellikler : Harici telefoto lens kitiyle profesyonel çekim, bazı modellerde uydu iletişim.

X300’ün Üstün Yönleri

Kompakt tasarım : Tek elle kullanım, cebe kolay sığma ve daha hafif.

200 MP ana kamera : Daha yüksek çözünürlükte detaylı yakın çekimler.

Daha uzun pil ömrü : Küçük boyut sayesinde günlük kullanımda daha verimli (testlere göre %30-40 daha uzun dayanabiliyor).

Benzer Yönler

Aynı işlemci (Dimensity 9500), benzer performans ve AI özellikleri.

Zeiss işbirliğiyle mükemmel renk doğruluğu ve portre modu.

90W hızlı şarj, yüksek parlaklık ekran, IP68/69 dayanıklılık.

Globalde OriginOS 6 ile geliyor (daha akıcı ve kişiselleştirilebilir).

X300 Pro, fotoğrafçılık ve büyük ekran sevenler için ideal (özellikle zoom meraklıları). X300 ise kompakt flagship isteyenler için daha pratik ve uygun fiyatlı bir seçenek. Fiyat farkı genellikle %30-40 civarında (Pro daha pahalı).