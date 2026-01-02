Vivo X300 Pro ile Vivo X300 farkları neler? 20 Bin TL fark değer mi?

Bilim ve Teknoloji

Vivo X300 Pro ve X300, 2025 Ekim ayında tanıtılan Vivo’nun amiral gemisi serisinin iki modeli. Her ikisi de MediaTek Dimensity 9500 işlemci, Zeiss optikli kameralar ve OriginOS 6 (Android 16 tabanlı) ile güçlü performans sunuyor, ancak Pro modeli daha büyük ve kamera odaklı.Ana Farklar Tablosu

Özellik
Vivo X300 Pro
Vivo X300
Ekran Boyutu
6.78 inç LTPO AMOLED (1260×2800, 120Hz, 4500 nit)
6.31 inç LTPO AMOLED (1216×2640, 120Hz, 4500 nit)
Boyut & Ağırlık
~161x75x8 mm, 226g (daha büyük ve ağır)
~151x72x8 mm, 190g (kompakt ve hafif)
Ana Kamera
50 MP Sony LYT-828 (f/1.57, gimbal OIS)
200 MP Samsung HPB (f/1.7)
Telefoto Kamera
200 MP Zeiss APO periscope (f/2.67, 3.7x optik zoom, 100x dijital)
50 MP Zeiss (f/2.6, 3x optik zoom)
Ultra Geniş
50 MP (f/2.0, 119°)
50 MP (f/2.0, 119°)
Ön Kamera
50 MP
50 MP
Pil Kapasitesi
6510 mAh
6040 mAh
Şarj
90W kablolu, 40W kablosuz
90W kablolu, 40W kablosuz
Diğer Özellikler
Telefoto extender kit desteği, çift UFS 4.1 depolama (bazı modellerde), uydu bağlantısı (özel versiyon)
Daha iyi pil ömrü (kompakt tasarım sayesinde), ters şarj desteği (bazı kaynaklarda)
Depolama/RAM
12/16 GB RAM, 256GB-1TB
12/16 GB RAM, 256GB-1TB
Su/Dayanıklılık
IP68/IP69
IP68/IP69

X300 Pro’nun Üstün Yönleri

  • Daha büyük ekran: Multimedya, oyun ve üretkenlik için ideal.
  • Telefoto kamera üstünlüğü: 200 MP periscope ile daha uzak zoom (uzak mesafe fotoğrafçılığı için mükemmel), makro desteği ve Zeiss APO kaplama.
  • Daha büyük pil: Yoğun kullanımda avantaj.
  • Ekstra özellikler: Harici telefoto lens kitiyle profesyonel çekim, bazı modellerde uydu iletişim.

X300’ün Üstün Yönleri

  • Kompakt tasarım: Tek elle kullanım, cebe kolay sığma ve daha hafif.
  • 200 MP ana kamera: Daha yüksek çözünürlükte detaylı yakın çekimler.
  • Daha uzun pil ömrü: Küçük boyut sayesinde günlük kullanımda daha verimli (testlere göre %30-40 daha uzun dayanabiliyor).

Benzer Yönler

  • Aynı işlemci (Dimensity 9500), benzer performans ve AI özellikleri.
  • Zeiss işbirliğiyle mükemmel renk doğruluğu ve portre modu.
  • 90W hızlı şarj, yüksek parlaklık ekran, IP68/69 dayanıklılık.
  • Globalde OriginOS 6 ile geliyor (daha akıcı ve kişiselleştirilebilir).

X300 Pro, fotoğrafçılık ve büyük ekran sevenler için ideal (özellikle zoom meraklıları). X300 ise kompakt flagship isteyenler için daha pratik ve uygun fiyatlı bir seçenek. Fiyat farkı genellikle %30-40 civarında (Pro daha pahalı).

