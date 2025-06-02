Vivo V50 Pubg Mobile FPS performansı nasıl?

Vivo V50’nin PUBG Mobile FPS performansı hakkında yabancı kaynaklara dayanarak Vivo V50, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, Adreno 720 GPU, 12 GB RAM ve 120 Hz AMOLED ekran ile donatılmış bir orta-üst segment cihazdır. Aşağıda, yabancı kaynaklardan derlenen PUBG Mobile performansına ilişkin bilgiler yer alıyor:

PUBG Mobile FPS Performansı

Genel Performans:

NoypiGeeks incelemesine göre, Vivo V50, PUBG Mobile’da Ultra HDR grafik ayarları ve Ultra kare hızı ile çok akıcı bir performans sunuyor. Oyun, yoğun sahnelerde bile tutarlı bir şekilde 55-60 FPS aralığında çalışıyor ve belirgin kare düşüşleri yaşanmıyor.

Gamingtest.in’de yapılan bir testte, Vivo V50, Smooth + Extreme ayarlarında 57-60 FPS (TDM maçlarında) ve 54-60 FPS (Erangel, Sanhok ve Livik haritalarında) sunuyor. Yoğun çatışma alanlarında (örneğin, hot drop bölgelerinde) nadiren 40-45 FPS’ye düşüşler gözlemlense de, cihaz hızla 60 FPS’ye geri dönüyor.

Vietnam.vn’nin değerlendirmesinde, cihazın orta-yüksek grafik ayarlarında 60 FPS’ye kadar stabil bir performans sunduğu belirtiliyor. Yaklaşık 2 saatlik sürekli oyun testlerinde cihaz, orta düzeyde ısı üretiyor ancak rahatsız edici bir ısınma sorunu yaşanmıyor.

Grafik Ayarları:

Vivo V50, PUBG Mobile’da Ultra HDR + Ultra veya Smooth + Extreme ayarlarında oynanabilir. Ancak, en yüksek grafik ayarlarında (örneğin, Ultra HDR + 90 FPS) performansın biraz düşebileceği belirtiliyor. En akıcı deneyim için Smooth + High veya Balanced + Ultra ayarları öneriliyor.

Funtouch OS 15’teki Ultra Game Mode, CPU/GPU performansını artırarak, bildirimleri engelleyerek ve FPS ile sıcaklık takibi sağlayarak oyun deneyimini optimize ediyor. Bu mod, PUBG Mobile oynarken daha akıcı bir deneyim sunuyor.

Batarya ve Isı Yönetimi:

Gamingtest.in’e göre, Vivo V50’nin 6000 mAh bataryası, 1 saatlik PUBG Mobile oynanışında yalnızca %9-10 batarya tüketiyor. Cihaz, 25489 mm² VC soğutma sistemi sayesinde yoğun oyun seanslarında sadece 37°C’ye kadar ısınıyor, bu da rahatsız edici bir seviye değil.

Fonearena.com, cihazın 3D Mark Wild Life stres testinde %98.6 stabilite skoru aldığını ve grafik yoğun oyunlarda kare düşüşü veya aşırı ısınma sorunu yaşanmadığını belirtiyor. Soğutma sistemi, çekirdek sıcaklığını 14°C’ye kadar düşürebiliyor.

90W hızlı şarj desteği, cihazın 42 dakikada tamamen şarj olmasını sağlıyor, bu da uzun oyun seansları için avantajlı.

Sınırlamalar:

NoypiGeeks ve Gizchina.com, Vivo V50’nin Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinin, aynı fiyat segmentindeki Snapdragon 7+ Gen 2 veya Snapdragon 8 Gen 3 gibi daha güçlü yonga setlerine sahip cihazlara (örneğin, POCO F6 veya OnePlus 13R) kıyasla biraz geride kaldığını belirtiyor. Bu nedenle, ultra yüksek grafik ayarlarında (örneğin, 90 FPS veya 120 FPS) en iyi performansı beklememek gerekiyor.

Esports.net’e göre, PUBG Mobile’da 120 FPS desteği yalnızca belirli amiral gemisi cihazlarda mevcut (örneğin, Samsung Galaxy S24 serisi). Vivo V50, 90 FPS’ye kadar destek sunuyor, ancak 120 FPS için optimize değil.

Özet

Vivo V50, PUBG Mobile’da Ultra HDR + Ultra veya Smooth + Extreme ayarlarında 55-60 FPS aralığında akıcı bir performans sunuyor. Nadiren 40-45 FPS’ye düşüşler yaşansa da, cihazın gelişmiş soğutma sistemi ve 6000 mAh bataryası sayesinde uzun süreli oyun seanslarında stabilite sağlıyor. 90 FPS desteği mevcut, ancak 120 FPS için uygun değil. Orta-üst segment bir cihaz olarak, rekabetçi oyuncular için yeterli, ancak amiral gemisi cihazlarla kıyaslandığında biraz geride kalıyor.