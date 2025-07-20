Bilim ve Teknoloji

Vivo V50 lite tarifeye ek alınca 18.000 TL’den 26.000 TL’ye çıkıyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Temmuz 2025
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Bugün alışveriş merkezinde Vivo V50 Lite modelinin bir teknoloji marketinde 18.000 TL’ye satıldığını gördük. İnternetteki e-ticaret sitelerine baktığımızda da 16.000 TL civarında satılıyor. Bildiğiniz üzere cep telefonlarına taksit yapılmıyor. Maddi imkanı olmayanlar mecburen tarifeye ek ücretle taksitle almak zorunda kalıyor.

Bir GSM operatörü 12 ay tarifeye ek aldığınızda toplamda 26.000 TL’ye geldiğini görüyoruz. Bu kadar yüksek bir fiyata ulaşması gerçekten çok üzücü bir durum. Tamam peşin fiyatına almayı düşünmüyoruz ama 1 senede % 40 gibi fiyat artırmayı anlamadık.

Telefon bir ihtiyaçtır. Vivo V50 lite modeli orta segment bir telefon modelidir. Öyle yüksek performans sağlayan bir modelde değildir.

Biz bu hale ne ara geldik anlayamadım.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Temmuz 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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