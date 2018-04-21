TV Plus ek paket iptali (kısa mesaj ile)

Bir ziyaretçimiz TV Plus aboneliği kullandığını ve ek paketlerin iptali konusunda destek istemiştir.

Günümüzde artık ücretli TV abonelikleri artmaktadır. Daha kaliteli TV izleme keyfi ve bol içerik olunca mecburen bu platformaları tercih ediyoruz.

TV Plus aboneliğinde almış olduğunu ek paketleri iptal etmek çok kolaydır. İptal etmek için herhangi bir ekstra çaba sarf etmenize gerek yoktur. Genellikle birçok kişi ek paket iptal etmek için müşteri hizmetlerini aramak gerekiyor diye bilmektedir. Lafı fazla uzatmadan TV Plus ek paket iptal etme adımına geçelim.

Ek paketlerin iptali için IPTAL EKSPOR (bu yazmış olduğumuz örnektir) yada bir örnek daha vermek gerekirse IPTAL EKEGLENCE yazıp 2200‘a SMS atmanız yeterli olacaktır.

Sizlere birkaç püf noktadan bahsetmek istiyoruz.

TV Plus şifremi unuttum tekrar nasıl alırım diye merak ediyorsanız “SIFRE” yazıp 2200’a SMS atmanız yeterli olacaktır. TV Plus’ta kiraladığınız filmleri 1 ay boyunca tekrar tekrar izleyebilirsiniz.

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