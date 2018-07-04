Türk Telekom (Avea) Findeks Kredi Notu Sorgulama

Mail adresimize gelen destek mailinde ziyaretçimiz Türk Telekom Findeks Kredi Notu sorgulama konusunda yardım istemiştir.

Bildiğiniz üzere Finansal kredibilitenizi bankaya gitmeden bazı servisler üzerinden öğrenebilirsiniz. Türk Telekom GSM Operatörünün böyle bir servisi bulunmaktadır. Bir SMS atarak Findeks Kredi Notunuzu öğrenebilirsiniz. 1 ile 1900 arasındaki değerler verilmektedir. 1 en riskli puanı belirtirken, 1900 en az riskli puan demektir.. Kredi başvurularında dikkat edilen Findeks Kredi Notu öğrenmek için telefonunuzun mesaj bölümüne TCKIMLIKNO yazıp 1122’e göndermeniz yeterli olacaktır.

Türk Telekom Findeks Notu öğrenme mesaj ücreti ne kadar?

TC Kimlik Numaranızı ve doğum tarihinizi aralarında boşluk bırakarak yazıp 1122’ye göndererek servisi kullanabilirsiniz.

Bu servisi kullandığınızda 9 TL olarak ücretlendirilir.

Türk Telekom Findeks Notunu sadece hat sahipleri kendi notlarını öğrenebilir. Başka kişilerin findeks notunu öğrenemezsiniz.

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