Tecno Camon 40 Pro PUBG Mobile kaç FPS veriyor? Yabancı web sitelerine göre analiz

Tecno Camon 40 Pro’nun PUBG Mobile FPS performansı, genel olarak orta seviye bir cihaz için tatmin edici düzeyde. Cihaz, MediaTek Dimensity 7300 Ultimate işlemci (4nm mimari), Mali-G615 MC2 GPU ve 8/12 GB RAM ile donatılmış. 11 katmanlı soğutma sistemi sayesinde uzun oyun seanslarında ısınma minimum seviyede kalıyor ve 144Hz AMOLED ekran, akıcı bir deneyim sunuyor.

Yabancı incelemelere göre (NoypiGeeks, MegaBites, Inquirer Technology, YugaTech gibi siteler), PUBG Mobile’ı Smooth/Extreme+ grafik ayarlarında 60 FPS’e kadar stabil oynatıyor. Balanced grafiklerde Ultra FPS (90 FPS) seçeneği mevcut, ancak bazı testlerde hafif düşüşler (55-60 FPS) gözlemlenmiş – bu, yoğun sahnelerde normal. Yüksek grafiklerde (HD/Ultra) 40-50 FPS civarı, ama ısınma ve pil tüketimi artıyor.Ana Bulgular (PUBG Mobile Testleri):FPS Ortalaması: Smooth grafik + Extreme FPS’te 60 FPS stabil; Balanced + Ultra FPS’te 70-90 FPS, ama ortalama 60 FPS’te kalıyor.

Isınma ve Pil: 30-45 dakikalık oyunlarda pil %15-20 tüketiyor (5200 mAh batarya ile 4-5 saat oyun süresi). Bypass charging özelliğiyle şarj sırasında ısınma azalıyor, sıcaklık 40-45°C’yi aşmıyor.

YouTube Testleri: Videolarda (örneğin, “Tecno Camon 40 Pro Gaming Test | COD & PUBG” ve “TECNO CAMON 40 Pro PUBG Test”), Smooth ayarlarında 60 FPS sabit, ama bazı kullanıcılar Reddit’te (r/TECNOphone) 30 FPS şikayeti paylaşmış – muhtemelen ayar hatası veya 4G modeli (Helio G100) karışıklığı.

Genel Değerlendirme: Günlük oyuncular için yeterli (AnTuTu skoru ~680K-900K), ama profesyonel espor için yüksek ayarlarda sınırlı. 5G modeli (Pro 5G) daha iyi optimize edilmiş; fiyat/performans oranı yüksek

Eğer yoğun PUBG oynuyorsan, Smooth ayarlarını önerilir. Daha stabil ve pil dostu. Kaynaklar ağırlıklı olarak Filipinler/Asya odaklı incelemeler (NoypiGeeks, YugaTech), ama global testler (GSMArena, DXOMARK) benzer sonuçlar veriyor.