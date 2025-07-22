Tecno camon 30 pro ile camon 40 pro farkları

Tecno Camon 30 Pro ve Tecno Camon 40 Pro arasındaki farkları karşılaştırmak için mevcut bilgilere dayanarak detaylı bir karşılaştırma yapalım. Her iki telefon da Tecno’nun orta segment cihazları olup, özellikle kamera ve tasarım odaklı özellikleriyle dikkat çeker. İşte temel farklar:

1. İşlemci ve Performans

Tecno Camon 30 Pro: MediaTek Dimensity 8200 Ultimate işlemciyle donatılmıştır. Bu, güçlü bir orta-üst segment çipset olup, yüksek performanslı uygulamalar ve oyunlar için oldukça yeterlidir.

Tecno Camon 40 Pro: MediaTek Dimensity 7300 işlemciye sahiptir (5G modelinde). Bu çipset, Dimensity 8200 Ultimate’a kıyasla daha yeni ancak biraz daha düşük performans sunar. Günlük kullanım ve hafif oyunlar için uygun, ancak Camon 30 Pro’nun performans avantajı daha belirgin.

Yorum: Camon 30 Pro, özellikle oyun ve yoğun multitasking için daha iyi performans sunar.

2. Ekran

Tecno Camon 30 Pro: 6.78 inç AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı, 1300 nit parlaklık, 2160 Hz PWM karartma ve TÜV Rheinland Eye Comfort sertifikası.

Tecno Camon 40 Pro: 6.78 inç AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı, Always-On Display özelliği ve DCI-P3 renk gamutunu destekler. Ancak parlaklık ve diğer ekran özellikleri hakkında kesin veri eksik.

Yorum: Her iki telefon da benzer ekran boyutuna ve yenileme hızına sahip, ancak Camon 30 Pro’nun daha yüksek parlaklık ve göz konforu sertifikası gibi ek avantajları var.

3. Kamera

Tecno Camon 30 Pro: Yüksek kaliteli kameralarıyla bilinir, ancak kesin megapiksel ve lens detayları kaynaklarda belirtilmemiş. AI destekli özellikler ve iyi bir ana kamera performansı sunuyor.

Tecno Camon 40 Pro: Kamera konusunda daha gelişmiş bir deneyim sunuyor. Özellikle 5G modeli, tasarım ve kamera performansında öne çıkıyor. Camon 40 Pro’nun kamera sistemi, daha iyi yazılım optimizasyonuyla destekleniyor.

Yorum: Kamera ve tasarım öncelikliyse, Camon 40 Pro 5G daha iyi bir seçenek olabilir.