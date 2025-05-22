Tecno camon 30 pro alınır mı?

Tecno Camon 30 Pro 5G, orta segmentte güçlü kamera özellikleri, şık tasarım ve iyi performans sunan bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Ancak, cihazın alınabilirliği kişisel ihtiyaçlara, bütçeye ve alternatif modellere bağlı olarak değerlendirilmelidir. Aşağıda cihazın detaylı özelliklerini, artılarını, eksilerini ve alınabilirlik analizi şöyle;

Tecno Camon 30 Pro 5G Detaylı Özellikler

Genel Bilgiler

Duyuru ve Çıkış Tarihi: Şubat 2024’te duyuruldu, Nisan 2024’te piyasaya sürüldü.

Fiyat: Türkiye’de yaklaşık 19.000-22.000 TL (12 GB RAM + 512 GB depolama için, bölgeye ve satıcıya göre değişebilir).

Renk Seçenekleri: Iceland Basaltic Dark, Alps Snowy Silver, LOEWE Edition (kahve telvesinden üretilen çevre dostu arka kapak).

Tasarım ve Yapı

Boyutlar: 164 x 74.5 x 7.7 mm (cam arka kapak), 7.8 mm (vegan deri). Ağırlık: 188.6-189 g.

Malzeme: Cam veya vegan deri arka panel, alüminyum çerçeve. Hidrofobik kaplama sayesinde suya karşı dayanıklılık (tam su geçirmezlik değil).

Ekran: 6.78 inç AMOLED, 1080 x 2436 piksel (FHD+), 144 Hz yenileme hızı, 1300 nit tepe parlaklık, Always-On Display, HDR desteği.

Yorum: Ekran, canlı renkler, derin siyahlar ve akıcı animasyonlar sunuyor. 144 Hz, oyun ve kaydırma için pürüzsüz bir deneyim sağlıyor, ancak bazı kullanıcılar hafif kavisli ekranın (resmi olarak belirtilmese de) temperli cam uyumunda sorun yarattığını bildirdi.

Performans

İşlemci: MediaTek Dimensity 8200 Ultimate (4 nm), 8 çekirdek (1×3.1 GHz Cortex-A78, 3×3.0 GHz Cortex-A78, 4×2.0 GHz Cortex-A55). GPU: Mali-G610 MC6.

RAM ve Depolama: 12 GB LPDDR5X RAM + 512 GB UFS 3.1 depolama (bazı bölgelerde 256 GB seçeneği). microSD kart yuvası yok.

Performans Notları:

Dimensity 8200, orta-üst segmentte güçlü bir işlemci. Günlük kullanım, çoklu görev ve oyunlarda (ör. PUBG, Genshin Impact) akıcı performans sunuyor.

9 katmanlı soğutma sistemi, uzun süreli oyunlarda ısınmayı azaltıyor.

AI özellikleri: AIGC tabanlı duvar kağıtları, otomatik albüm sınıflandırması, AI portre oluşturma.

Yazılım: Android 14 tabanlı HiOS 14. Android 15 güncellemesi alındı (bazı kullanıcılar için), 3 yıl Android güncellemesi ve güvenlik yaması sözü.

Kamera

Arka Kamera:

50 MP Ana Kamera: Sony IMX890 sensör, 1/1.56” sensör boyutu, f/1.88 diyafram, OIS (optik görüntü sabitleme), gece çekimlerinde yüksek performans.

50 MP Ultra Geniş Açı: 114° görüş alanı, bozulma önleyici.

2 MP Derinlik Sensörü: Portre çekimlerinde yardımcı.

Video: 4K@60fps, OIS+EIS ile sabit çekim, AI-NR HDR, DJI ve Capcut entegrasyonu.

Ön Kamera: 50 MP, göz takip odaklı otomatik netleme (100ms odak hızı), f/2.45 diyafram, 4K@60fps video.

Kamera Performansı:

Ana kamera, gün ışığında ve düşük ışıkta detaylı, doğal renkli fotoğraflar çekiyor. Gece modu, piksel birleştirme ile etkileyici.

Ultra geniş açı, fiyat segmentine göre nadir ve kaliteli.

Selfie kamerası, vlog ve sosyal medya için yüksek çözünürlük ve netlik sunuyor.

AI özellikleri: AI Eraser (nesne silme), arka plan değiştirme, evrensel cilt tonu ayarı. Ancak AI Eraser, rakiplerine (OPPO, Realme) göre daha az başarılı.

Batarya ve Şarj

Batarya: 5000 mAh, Li-Polymer.

Şarj: 70W hızlı şarj (0-100% yaklaşık 50 dakika, 1-50% 17 dakika). Bypass şarj özelliği (oyun sırasında bataryayı koruma).

Batarya Performansı:

Normal kullanımda 1-1.5 gün dayanıyor. Video oynatma: ~22 saat, oyun: ~12.5 saat.

PCMark batarya testinde 13 saat 14 dakika (ortalamanın altında).

Eksik: Kablosuz şarj desteği yok.

Bağlantı ve Diğer Özellikler

Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, IR blaster, FM radyo, USB-C 2.0.

Sensörler: Parmak izi (ekranda), jiroskop, ivmeölçer, ortam ışığı, pusula, titreşim sensörü.

Ses: Çift stereo hoparlör, Dolby Atmos desteği. Ancak Dolby Atmos için hızlı geçiş tuşu eksik.

Ekstralar: Kutu içeriği zengin: 70W şarj adaptörü, USB kablosu, deri dokulu kılıf, temperli cam, plastik ekran koruyucu, bazı bölgelerde Tecno Buds 3 kulaklık.

Artılar

Kamera Performansı: 50 MP Sony IMX890 ana sensör, ultra geniş açı ve selfie kamerası ile fiyatına göre üstün fotoğraf ve video kalitesi. 4K@60fps desteği, içerik üreticileri için ideal.

Ekran: 144 Hz AMOLED, canlı renkler ve akıcı deneyim sunuyor.

Performans: Dimensity 8200, günlük kullanım ve oyunlarda güçlü. AI özellikleri yenilikçi.

Batarya ve Şarj: 5000 mAh batarya ve 70W şarj, hızlı ve uzun süreli kullanım sağlıyor.

Tasarım: Premium his, vegan deri seçeneği ve hidrofobik kaplama.

Kutu İçeriği: Zengin aksesuarlar, özellikle kılıf ve temperli cam avantaj.

Güncelleme Sözü: 3 yıl Android ve güvenlik güncellemesi, orta segment için iyi

Tecno Camon 30 Pro 5G Alınır mı?

Alınır, Eğer:

Kamera odaklı bir telefon istiyorsanız: Sony IMX890 sensör, ultra geniş açı ve 50 MP selfie kamerası, özellikle içerik üreticileri ve vlogger’lar için bu fiyat aralığında rakipsiz.

Şık tasarım ve premium his arıyorsanız: Vegan deri, hidrofobik kaplama ve hafif yapı, estetik açıdan tatmin edici.

Uzun güncelleme desteği önemliyse: 3 yıl Android ve güvenlik güncellemesi, cihazı geleceğe hazırlıyor.

Bütçeniz 20.000 TL civarındaysa: Zengin kutu içeriği ve özellikler, fiyat-performans dengesi sunuyor.

Eğer:

Yazılım kararlılığı önceliğinizse: HiOS’taki hatalar ve Android 15’teki sorunlar, bazı kullanıcıları rahatsız edebilir. Daha kararlı bir yazılım için Xiaomi veya Samsung düşünülebilir.

Oyun odaklı bir telefon arıyorsanız: Dimensity 8200 güçlü, ancak Infinix GT 20 Pro gibi rakipler daha iyi oyun performansı sunabilir.

Kablosuz şarj veya IP68 istiyorsanız: Bu özellikler eksik.

Marka algısı önemliyse: Tecno, Samsung veya Xiaomi kadar bilinir değil, bu bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir.

Alternatifler

Infinix GT 20 Pro: Daha güçlü işlemci (Dimensity 8200’den daha iyi oyun performansı), ancak kamera kalitesi Camon 30 Pro’dan düşük.

Moto Edge 50 Fusion: Daha hafif tasarım, 144 Hz OLED, ancak kamera performansı biraz geride.

Redmi Note 13 Pro 5G: Benzer fiyat, daha kararlı yazılım, ancak 144 Hz ekran ve ultra geniş kamera eksik.

Samsung Galaxy A35 5G: Daha iyi marka algısı ve yazılım desteği, ancak kamera ve ekran yenileme hızı Camon 30 Pro’dan zayıf.

Sonuç

Tecno Camon 30 Pro 5G, özellikle kamera performansı, şık tasarımı ve zengin kutu içeriğiyle 20.000 TL civarında güçlü bir seçenek. .