Bilim ve Teknoloji

Tecno Camon 30 Pro 5G PUBG Mobile kaç fps veriyor?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Mayıs 2025
0 1 dakika okuma süresi

Tecno Camon 30 Pro 5G’nin PUBG Mobile performansı, MediaTek Dimensity 8200 Ultimate işlemcisi, Mali-G610 MC6 GPU’su, 12 GB LPDDR5X RAM ve 144 Hz AMOLED ekranıyla oldukça etkileyici. Çeşitli incelemeler ve testler, cihazın PUBG Mobile’da sunduğu FPS performansını detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Aşağıda, Tecno Camon 30 Pro 5G’nin PUBG Mobile’da kaç FPS verdiği merak ediliyor.

PUBG Mobile FPS Performansı

Genel FPS Desteği:

İncelemelere göre, Tecno Camon 30 Pro 5G, PUBG Mobile’da 90 FPS’ye kadar destek sunuyor. Bu, özellikle “Smooth” grafik ayarlarında ve “Extreme” kare hızı seçeneğiyle mümkün oluyor.

Yabancı teknoloji siteleri IconicMNL ve MegaBites gibi kaynaklar, cihazın 90 FPS desteğiyle akıcı bir oyun deneyimi sunduğunu yazmaktadır.

Youtube videolarına baktığımızda ise Smooth + Extreme: Bu ayarda, cihaz genellikle 80-90 FPS arasında stabil bir performans sergiliyor. DonanımHaber’in YouTube testinde, Tecno Camon 30 Pro 5G’nin Smooth ayarlarda 90 FPS’ye yakın değerler sunduğu görülüyor.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Mayıs 2025
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Xiaomi Mi 14T pro ile honor 200 pro hangisinin kamerası daha iyi?

27 Mayıs 2025

Tecno camon 30 pro alınır mı?

22 Mayıs 2025

20 Bin TL civarında PUBG Mobile için telefon önerisi (2025 yılı)

10 Mayıs 2025

Oppo Reno 13F ve Xiaomi Redmi Note 14 Pro farkları neler?

10 Mayıs 2025

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu