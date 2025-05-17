Tecno Camon 30 Pro 5G PUBG Mobile kaç fps veriyor?

Tecno Camon 30 Pro 5G’nin PUBG Mobile performansı, MediaTek Dimensity 8200 Ultimate işlemcisi, Mali-G610 MC6 GPU’su, 12 GB LPDDR5X RAM ve 144 Hz AMOLED ekranıyla oldukça etkileyici. Çeşitli incelemeler ve testler, cihazın PUBG Mobile’da sunduğu FPS performansını detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Aşağıda, Tecno Camon 30 Pro 5G’nin PUBG Mobile’da kaç FPS verdiği merak ediliyor.

PUBG Mobile FPS Performansı

Genel FPS Desteği:

İncelemelere göre, Tecno Camon 30 Pro 5G, PUBG Mobile’da 90 FPS’ye kadar destek sunuyor. Bu, özellikle “Smooth” grafik ayarlarında ve “Extreme” kare hızı seçeneğiyle mümkün oluyor.

Yabancı teknoloji siteleri IconicMNL ve MegaBites gibi kaynaklar, cihazın 90 FPS desteğiyle akıcı bir oyun deneyimi sunduğunu yazmaktadır.

Youtube videolarına baktığımızda ise Smooth + Extreme: Bu ayarda, cihaz genellikle 80-90 FPS arasında stabil bir performans sergiliyor. DonanımHaber’in YouTube testinde, Tecno Camon 30 Pro 5G’nin Smooth ayarlarda 90 FPS’ye yakın değerler sunduğu görülüyor.