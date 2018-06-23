Sosyal medya ve SMS tutkunlarının favorisi BlackBerry KEY2

Bir zamanların favori markası BlackBerry’nin yeni modeli KEY2 tanıtıldı. Tuş takımı fiziksel olan bu modelin teknik özellikleri ve tasarımı ile ses getirecek. BlackBerry KEY2 teknik özellikleri şöyle;

EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran üzerinde tuş takımı olduğu için ekran boyutu 4.5 inç’dir. 433 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekran teknolojisi tercih edilmiştir. Ekran boyutu küçük olduğu için normal olarak Ekran/Gövde oranı %55.47’dir.

BATARYA ÖZELLİKLERİ

Bu modeli 3500 mAh kapasitesine sahip oldukça güçlü bir batarya desteklemektedir. Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteği ile 30 dakikada yüzde 50 doluluk oranına ulaşmaktadır. Batarya konusunda yazacağımız son detay ise maalesef değiştirebilir bataryası bulunmamaktadır.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti tercih edilmiştir. Grafik işlemcisi Adreno 512 ve 6 GB RAM ile performans konusunda çok iyi olduğu ilk bakışta belli olmaktadır.

DEPOLAMA HAFIZASI

BlackBerry KEY2 modelinde 64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunmaktadır. Hafıza kartı takarak kapasitesini 256 GB’a kadar artırabiliyorsunuz. Bu modelin ayrıca 128 GB’lık dahili depolama hafızasına sahip olan versiyonuda çıkacaktır.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Kamera donanımına baktığımızda ise 12 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunmaktadır. Bu arka ana kamera ile 2160p ULTEA HD 4K video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kamera çözünürlüğü ise 12 MP’dir. Bu ikinci arka kamera sayesinde F2.6 diyafram aralığına ulaşabiliyorsunuz. Selfie kamerası ise 8 MP’dir. Ön kamera ile 1080p 30 fps video kaydı gerçekleştirebilirsiniz.

DİĞER ÖZELLİKLERİ

Parmak izi okuyucusu, 4.5G desteği, NFC ve Radyo özelliğini barındırmaktadır.

BlackBerry KEY2 yurtdışı satış fiyatı 649 dolar olacaktır

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